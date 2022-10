Wards Auto publie sa liste des 10 meilleures motorisations pour 2022

Plus tôt cette semaine, le site Wards Auto a publié sa liste des 10 Meilleurs Moteurs et Systèmes de Propulsion de l’année qui s’achève. Et comme prévu, l’électrification prend de plus en plus de place au sein de ce palmarès annuel.

Rappelons que la liste concoctée par Wards Auto se penche uniquement sur les motorisations entièrement nouvelles ou sérieusement révisées. Mentionnons aussi que les gagnants de l’édition 2021 sont éligibles à la liste. Wards Auto ajoute que seulement trois d’entre eux ont accepté l’invitation.

Le palmarès des 10 meilleurs moteurs de Wards Auto en est à sa vingt-huitième année d’existence, la liste qui tient compte de la puissance, de la gestion des bruits et des vibrations, de l’efficacité énergétique et de la nouvelle technologie intégrée.

Le site mentionne notamment que 29 nouveaux modèles ont été essayés et du nombre, 17 étaient équipés de motorisations électrifiées, dont 11 purs électriques, quatre hybrides rechargeables et deux hybrides.

Du côté des mécaniques thermiques plus « traditionnelles » (donc sans aucune électrification), la liste comportait sept 4-cylindres, deux 6-cylindres, deux V8 et un moteur 3-cylindres. Qui plus est, seulement deux de ces motorisations à essence étaient à aspiration normale, contre huit turbocompressées et deux avec un compresseur volumétrique.

De la liste de 2021, seul le groupe motopropulseur du Jeep Grand Cherokee 4xe est de retour sur la liste en 2022, un fait rare dans l’histoire de la liste.

Voici d’ailleurs la liste des motorisations gagnantes pour 2022 :

Acura Integra A-SPEC 4-cylindres turbo de 1,5-litre.

Ford F-150 Lightning Moteurs électriques

GMC Hummer EV Moteurs électriques

Hyundai IONIQ 5 Moteurs électriques

Lucid Air Moteurs électriques

Mercedes-Benz AMG EQS Moteurs électriques

Nissan Rogue 3-cylindres turbo de 1,5-litre

Jeep Grand Cherokee 4xe 4-cylindres turbo de 2,0-litres avec système hybride rechargeable

Jeep Grand Wagoneer 6-cylindres en ligne de 3,0-litres

Toyota Tundra i-FORCE MAX V6 biturbo de 3,5-litres avec système hybride