Les 10 meilleurs habitacles 2023 selon Wards Auto

6 des 10 véhicules gagnants sont purement électriques.

Il y a aussi un véhicule hybride, ce qui gonfle la liste de véhicules électrifiés à sept.

Le contenu technologique est de plus en plus complet.

Cette année encore, Wards Auto procède au dévoilement de sa liste des 10 meilleurs habitacles et expériences d’utilisation. Et comme le souligne l’organisme américain, l’empreinte de la voiture électrique est de plus en plus grande au sein de cette liste.

En effet, pas moins de six véhicules purement électriques se retrouvent dans le top 10 de 2023, tandis qu’un véhicule hybride vient gonfler la liste du nombre de véhicules électrifiés à sept.

Il faut le mentionner : plusieurs des véhicules gagnants de 2023 appartiennent à la catégorie des véhicules de luxe. La BMW i7, le Cadillac Lyriq, le Ford F-150 Lightning, le Genesis GV60, le GMC Hummer et le Land Rover Range Rover sont tous des véhicules qui commandent une jolie somme à l’achat.

Heureusement, des modèles comme le Hyundai Palisage, le Jeep Wagoneer L, le Kia Sportage Hybride et le Nissan Ariya complètent la liste de 2023. C’est vrai que certaines variantes de ces véhicules grand public ont des prix de véhicules de luxe, mais disons seulement qu’ils appartiennent à des marques populaires.

L’organisme souligne notamment que les constructeurs ont plus d’un tour dans leurs sacs (respectifs), comme ces portières qui s’ouvrent et se referment sur demande ou ces très vastes écrans pour le divertissement intérieur. L’éclairage ambiant, les graphiques clairs et les leviers de vitesses au design original sont aussi des éléments qui se retrouvent à l’intérieur des véhicules gagnants de cette année.

Qui plus est, WA mentionne que les matériaux de belle qualité viennent agrémenter les habitacles de ces lauréats de 2023. La liste des gagnants reflète aussi la tendance du marché actuel, notamment l’appétit des consommateurs pour les véhicules utilitaires. En effet, seule la BMW i7 appartient à la catégorie des voitures. Des 21 véhicules finalistes, seulement quatre d’entre eux étaient des voitures, tandis que des 35 véhicules évalués cette année, seulement sept étaient des voitures, comme quoi la mode des utilitaires est loin de s’estomper.

« Pour les passionnés d’intérieur automobile et de technologie de l’expérience utilisateur, il n’y a peut-être pas eu de meilleure époque à vivre […] Les indices de conception créative dont nous sommes témoins sont audacieux et rafraîchissants, et les matériaux de garniture sont uniques et attirent l’attention. En outre, l’expérience utilisateur a été améliorée par la numérisation croissante de l’habitacle, avec des animations spectaculaires accueillant les conducteurs sur les écrans et l’éclairage d’ambiance qui occupe le devant de la scène comme jamais auparavant, a déclaré Christie Schweinsberg, rédactrice en chef de Wards.

« Les systèmes d’infodivertissement sont également meilleurs que jamais, avec des menus moins encombrés et plus faciles à parcourir. La performance de la reconnaissance vocale et la facilité de connexion d’un téléphone pour utiliser Apple CarPlay sans fil ont également été impressionnantes dans beaucoup de nos gagnants de 2023 », a-t-elle ajouté.