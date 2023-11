Yokohama dévoile le futur des pneus pour véhicules électriques : l’ADVAN Sport EV A/S

Yokohama Tire aborde la nouvelle année avec un produit conçu pour le marché en plein essor des véhicules électriques : l’ADVAN Sport EV A/S. Ce pneu toutes saisons à très hautes performances a été conçu avec précision pour répondre aux besoins exigeants des véhicules électriques. Prévu pour le 1er janvier 2024, il sera disponible en neuf dimensions pour des jantes de 18 à 20 pouces et sera distinctement marqué du badge E+, indiquant sa spécialisation pour la mobilité électrique.

Diana Colosimo, responsable du développement de la marque, souligne le double avantage de l’ADVAN Sport EV A/S. Il est conçu pour durer, offrant une durée de vie prolongée rarement vue sur des pneus spécifiques pour véhicules électriques. Pourtant, il ne fait aucun compromis sur les performances, offrant une direction vive et un freinage puissant, typiquement associés aux pneus haute performance.

L’ingénierie qui sous-tend l’ADVAN Sport EV A/S garantit aux conducteurs une longue durée de vie de la bande de roulement. Cela est possible grâce à une zone de contact méticuleusement conçue qui répartit uniformément la pression, ce qui est particulièrement important pour s’adapter au couple élevé des véhicules électriques. De plus, la construction optimisée du pneu comprend des flancs renforcés qui non seulement améliorent la tenue de route, mais contribuent également à une conduite plus douce et plus confortable.

Yokohama a également amélioré les capacités du pneu en toutes saisons. Un nouveau composé qui incorpore plus de silice et utilise un processus de mélange unique améliore de manière significative l’adhérence du pneu dans différentes conditions météorologiques, prolongeant le kilométrage et améliorant les performances sur la neige. Et ce, sans sacrifier les prouesses du pneu en matière de tenue de route sur sol sec.

De plus, l’ADVAN Sport EV A/S bénéficie d’une tenue de route supérieure grâce à son épaulement performant doté de blocs d’épaulement extérieurs extra-larges, qui favorisent une stabilité exceptionnelle dans les virages.

Au-delà des avancées techniques, Yokohama assure la satisfaction de ses clients grâce à des avantages à valeur ajoutée. Chaque achat d’ADVAN Sport EV A/S est protégé par une garantie de satisfaction de 60 jours et une garantie d’usure limitée de 100 000 km, assurant que les conducteurs peuvent compter sur leurs pneus autant qu’ils comptent sur leurs véhicules.