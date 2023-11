Webasto Charging Systems élargit l’accès à TurboConnect et dévoile de nouveaux produits

Webasto Charging Systems, inc. a annoncé l’extension de l’accessibilité de son chargeur TurboConnect et l’introduction de technologies de charge innovantes qui amélioreront l’expérience de charge des VE à partir de 2024. Cette évolution rendra la recharge des VE plus sûre, plus efficace et plus largement disponible.

Le chargeur TurboConnect, qui a été initialement lancé en mars pour les clients à fort volume, sera bientôt disponible pour un public plus large, marquant une étape clé dans la mission de Webasto de démocratiser la recharge des VE. Parallèlement, la société s’apprête à lancer deux nouveaux produits dans sa gamme : la station de recharge Turbo DX 2 et le cordon haute puissance Webasto Go Gen 2, tous deux attendus dans le courant de l’année.

Conçue pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises, la station de recharge TurboConnect affiche une puissance impressionnante de 11,5 kW, capable d’augmenter l’autonomie d’environ 70 km par heure. Cela en fait une solution idéale pour divers environnements, notamment les zones résidentielles, les lieux de travail et les destinations de recharge publiques. Ses fonctions de connectivité avancées, dont le Wi-Fi, le Bluetooth et l’Ethernet, sont conformes aux normes de cybersécurité les plus strictes pour un processus de charge sécurisé.

Les utilisateurs du chargeur TurboConnect peuvent également bénéficier de son intégration avec le portail Web et l’application Webasto ChargeConnect. Cela inclut des fonctionnalités telles que les capacités de réservation et la fonctionnalité de code QR.

Michael J. Bauer, vice-président exécutif de Webasto Charging, souligne l’engagement de l’entreprise en faveur d’une solution de charge complète, en insistant sur l’importance de l’accessibilité, de la commodité et de l’innovation technologique pour façonner l’avenir de la charge des VE.

La station de charge Turbo DX 2, qui vient s’ajouter au portefeuille de Webasto, est un chargeur polyvalent de niveau 2 d’une puissance de 7,7 kW. Elle offre des options de branchement et de câblage, ce qui lui permet de s’adapter à différents environnements. Le cordon haute puissance Webasto Go Gen 2 permet une recharge portable de niveau 2 pour les véhicules électriques grâce à sa conception compacte et à ses capacités de haute puissance, ce qui est idéal pour les besoins de recharge en déplacement.

Tous ces produits, ainsi que l’accent mis sur la sécurité et l’efficacité énergétique, rendront la recharge plus accessible et plus pratique pour les consommateurs. De plus amples informations seront communiquées en 2024.