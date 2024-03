VW envisage l’ID.1 EV à 20 000 euros en 2027 et un éventuel partenariat avec Renault

Le saut stratégique de Volkswagen dans l’électrification abordable avec l’ID.1

Volkswagen vise le lancement en 2027 de l’ID.1 EV à 20 000 euros et envisage un partenariat avec Renault.

L’ID.1 vise à développer la mobilité électrique accessible, après l’ID.2, dont le prix est plus élevé.

Les coûts élevés des batteries remettent en cause l’objectif de prix de 20 000 euros ; VW évalue la viabilité de quatre scénarios.

Volkswagen vise à lancer un véhicule électrique appelé ID.1 avec un prix cible d’environ 20 000 € (29 400 $ CAD) en 2027, a déclaré mercredi Thomas Schäfer, chef de la marque de l’entreprise, alors que le constructeur automobile allemand cherche à rendre la mobilité électrique plus accessible, selon la publication allemande Automobilwoche.

Lors de la conférence de presse annuelle de l’entreprise, M. Schäfer a souligné le projet de Volkswagen d’élargir progressivement sa gamme de véhicules électriques. Le lancement de l’ID.2 est prévu pour 2026, suivi de l’ID.1, plus accessible, un an plus tard.

L’introduction de l’ID.1 pourrait donner à Volkswagen un avantage concurrentiel sur le marché de masse européen. Actuellement, peu de concurrents proposent des modèles entièrement électriques dans une fourchette de prix de 20 000 euros. En revanche, l’ID.2, avec un prix de départ inférieur à 25 000 € (36 800 $ CAD), devra faire face à la concurrence de plusieurs constructeurs automobiles, dont Tesla.

La création d’un véhicule électrique au prix de 20 000 euros représente un défi économique, principalement en raison du coût élevé des batteries. Volkswagen envisage quatre stratégies différentes pour parvenir à des prix compétitifs, comme l’augmentation des volumes de production et un éventuel partenariat avec Renault.

Malgré une baisse récente de la demande de véhicules électriques suite à la fin des incitations à l’achat en Allemagne, Volkswagen reste fidèle à sa stratégie électrique. L’entreprise prévoit d’introduire 11 nouveaux modèles électriques d’ici 2027, y compris des versions électriques de modèles populaires tels que la Golf, le Tiguan et le T-Roc.

La réduction des subventions en Allemagne a incité Volkswagen à réduire la production dans ses usines de véhicules électriques de Zwickau et d’Emden. En outre, l’entreprise a décidé de ne pas utiliser son usine de Wolfsburg pour la production excédentaire de la voiture compacte ID.3.