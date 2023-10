Volvo V90 Cross Country 2024: remède contre les VUS

La Volvo V90 Cross Country est l’une des rares voitures familiales actuellement sur le marché.

La V90 Cross Country a droit à un moteur turbocompressé et suralimenté de 2,0 L.

Elle est offerte à partir de 70 200 $.

Nous avons obtenu une cote de consommation de 9,4 L/100 kilomètres.

À la fin des années 1990, Volvo s’est approprié l’appellation Cross Country pour désigner ses véhicules aux prétentions aventurières. Plus de 25 ans plus tard, cette marque de commerce est toujours utilisée par le constructeur suédois pour ses familiales V60 et V90.

Cet automne, Écolo Auto a mis à l’essai la Volvo V90 Cross Country 2024 sur les routes du Québec. Voici le compte rendu complet de nos impressions.

Les attributs d’un VUS sans être un VUS

L’année dernière, la Volvo V90 a effectué un retour sur notre marché après avoir disparu quelques années. Son départ et son retour se sont déroulés dans la plus grande discrétion. Il faut dire qu’il s’agit d’un modèle niché. Pour les non-initiés, mentionnons que la V90 n’est ni plus ni moins que la version familiale de la grande berline qu’est la S90. Visiblement, les Québécois ont un penchant pour la familiale, puisque Volvo a écoulé 73 unités de la V90 l’année dernière, contre 22 exemplaires de la S90 sur le marché de la province du Québec.

La V90 a, entre les mains, les éléments concrets pour faire d’elle une réussite. En effet, elle reprend la majorité des attributs recherchés par les acheteurs de VUS. Tout comme la plupart des VUS, elle est munie des quatre roues motrices. Elle est aussi dotée d’un hayon pratique. Qui plus est, elle jouit d’un seuil de caisse surélevé. Que voulez-vous de plus?

Sachez tout de même que la V90 Cross Country s’identifie comme une voiture, se conduit comme une voiture et elle a l’ADN d’une voiture. On aime beaucoup le fait qu’elle soit distinctive du reste du paysage automobile nord-américain. Son espace cargo est également impressionnant.

Une mécanique complexe

Le capot de la Volvo V90 Cross Country renferme une mécanique appréciable, mais hautement complexe. Il s’agit d’un bloc à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci est agrémenté à la fois par la turbocompression et un compresseur volumétrique électrique. Comme si ce n’était pas assez, les ingénieurs lui ont également greffé un système d’hybridation légère qui comprend notamment une batterie de 48 V au lithium-ion. Cet ensemble produit une puissance de 295 chevaux et un couple de 315 livres-pied. Au fil des kilomètres, force est de constater la souplesse de cette mécanique. Il est fascinant de réaliser qu’on peut extirper autant d’un si petit bloc. Cette voiture ne manque jamais de souffle. En revanche, ne vous attendez pas à une familiale sportive. Elle est davantage familiale que sportive.

Le tout travaille conjointement avec une transmission automatique étagée sur huit rapports. Elle opère impeccablement.

Un habitacle somptueux

Lorsqu’on monte à bord de la Volvo V90 Cross Country, il ne fait aucun doute qu’on se trouve dans un véhicule de luxe. Ça se ressent visuellement et au touché. La qualité des matériaux et de finition est à la hauteur pour un véhicule de cette trempe. Sur une note tout à fait subjective, nous avons particulièrement aimé les sièges de couleur caramel. Comparativement au noir qui est très populaire, cette teinte a pour effet d’éclaircir et de dégager l’habitacle. Autant à l’avant qu’à l’arrière, on est assis confortablement et prêt à parcourir des centaines de kilomètres sans craindre d’avoir mal ici ou là.

Notons tout de même que le roulement est ferme. On l’explique notamment par le fait que le modèle d’essai était monté sur des jantes de 21 pouces.

Une plus grande touche de vert svp

En matière d’électrification des transports, Volvo est sur toute une lancée. En fait, l’entièreté de son catalogue actuel est électrifiée. Cela étant dit, on reproche au constructeur suédois de ne pas avoir poussé l’exercice de l’électrification plus loin avec la V90 Cross Country. En effet, comme mentionné ci-haut, on a droit à un système d’hybridation légère, mais c’est tout. Sachant que le constructeur dispose de la technologie hybride rechargeable et même d’une certaine expertise dans le tout électrique, on aurait aimé un petit effort en ce sens avec cette grande familiale.

Au terme de notre essai routier, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation de 9,4 L/100 kilomètres, soit légèrement moins que la cote de 9,7 L/100 kilomètres annoncée par Ressources Naturelles Canada. Bien que cette cote soit acceptable lorsque l’on considère le format de cette voiture familiale, on ne peut qu’imaginer les effets bénéfiques qu’aurait la technologie hybride rechargeable sur la consommation de carburant.

Pas une aubaine, mais…

Avec un prix d’entrée de 70 200 $, la Volvo V90 Cross Country 2024 n’est pas exactement ce qu’on pourrait définir comme une aubaine. Avec une facture dépassant les 85 000 $, la version mise à l’essai l’est encore moins. Pourtant, lorsqu’on la compare, on a tendance à relativiser son prix. Il faut savoir que les voitures familiales tendent à disparaître et qu’il ne reste que quelques irréductibles. En effet, on pourrait être amené à comparer la V90 Cross Country avec la Audi A6 Allroad. Cette familiale allemande coûte, quant à elle, 85 000 $. La facture grimpe à plus de 92 000 $ pour une déclinaison Technik. Tout compte fait, le prix de la Volvo n’est pas si déraisonnable.

En bref

En bref, la Volvo V90 Cross Country 2024 est une voiture familiale distinctive, pratique et spacieuse. Bien qu’on apprécie le rendement de sa mécanique complexe, on craint qu’elle engendrera des frais d’entretien très élevés à moyen et long terme.