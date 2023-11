Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024: pour l’économie et la puissance

La Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 est une rare familiale hybride rechargeable et nous l’avons mise à l’essai.

Grâce à son moteur électrique et à sa batterie, la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered peut parcourir jusqu’à 64 kilomètres en mode tout électrique.

Sa puissance s’élève à 455 chevaux.

Cette version de la V60 est éligible à des crédits gouvernementaux totalisant 10 000 $.

Rares sont les manufacturiers automobiles qui croient encore à la voiture familiale. Volvo fait partie de ce petit club sélect et son catalogue ne compte rien de moins que deux familiales: la V60 et la V90.

Cet automne, Écolo Auto a pris le volant de la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 sur les routes du Québec. Voici le bilan complet de nos impressions.

Une technologie qui fonctionne bien

D’emblée, précisons que la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 est une voiture familiale hybride rechargeable. Dans son cas, la technologie hybride rechargeable est au service autant de la performance que de l’économie d’essence. Il faut savoir que l’appellation “Polestar Engineedred” définit les véhicule hybrides rechargeables à vocation plus sportive. Polestar est aussi une marque soeur de Volvo qui se spécialise dans les véhicules exclusivement électriques. Bonjour la confusion!

Son capot renferme un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci est jumelé à une transmission automatique à huit rapport et il travaille conjointement avec un moteur électrique de 107 kW et une batterie d’une capacité de 18,8 kWh. Le tout permet de déployer une puissance de 455 chevaux et un couple de 523 lb-pi. C’est franchement impressionnant. Les accélérations sont vives et la voiture ne manque jamais de souffle. Avec son allure classique et sombre, elle pourrait étonner bon nombre de personnes par sa vivacité.

Tout dépendant de votre style de conduite, de vos besoins et de l’accessibilité à une borne de recharge, cette version de la Volvo V60 vous permet d’effectuer vos trajets quotidiens grâce à l’électricité. Pour les plus longs trajets, le moteur à essence arrive en renfort. Qui plus est, on n’a jamais à composer avec l’angoisse liée à l’autonomie d’un véhicule électrique ou à devoir négocier avec les aléas des réseaux de bornes de recharge.

À la borne

Au cours de notre essai routier, nous avons rechargé la voiture sur une borne de niveau 2 du Circuit électrique d’Hydro-Québec. Au terme de 5h10, la batterie était pleinement rechargée et nous avons pu parcourir 64 kilomètres en mode électrique. La recharge a coûté 5,17 $.

Après plus de 400 kilomètres à son volant, l’ordinateur de bord affichait une consommation de seulement 6,7 L/100 kilomètres.

Un comportement appréciable

La Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 n’est pas une sportive, mais ça ne nous empêche pas d’apprécier son comportement routier. En effet, elle représente quasiment le meilleur des deux mondes: on retrouve le comportement routier et la maniabilité d’une voiture traditionnelle tout en ayant droit à un grand volume de chargement facilement accessible grâce à un hayon pratique.

Bien qu’elle ne soit pas aussi sportive que les voitures M de chez BMW ou encore AMG de chez Mercedes-Benz et qu’elle ne le prétende pas un instant d’ailleurs, cette Volvo en a dans les ventre.

Il faut savoir que cette version de la V60 a vu son châssis être retravaillé. On lui a aussi installé des jantes de 19 pouces qui lui sont exclusives. Qui plus est, elle est équipée de freins Brembo de couleur dorée qui s’agencent aux ceintures de sécurité. Ainsi, il faudra un regard finement aiguisé pour la reconnaître.

10 000 $ en crédits gouvernementaux

Avec un prix de 77 500 $, ce serait faux que d’affirmer que la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 est une aubaine. En revanche, il faut savoir que le programme Roulez vert du gouvernement du Québec lui octroie une subvention de 5000 $ et que le gouvernement fédéral en offre tout autant. Ainsi, son coût d’acquisition est largement diminué.

Et la fiabilité?

Bien qu’elle soit efficace et performante, la technologie de la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 demeure complexe. Ainsi, lorsqu’on analyse les principaux enjeux que le constructeur a dû affronter, il nous apparaît légitime de soupçonner que cette technologie complexe pourrait éventuellement compromettre la fiabilité de la voiture.

Il faut également prévoir que le coût d’entretien et de réparation sera élevé.

En bref

La Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024 est une des dernières voitures familiales offertes sur le marché. Elle est performante et amusante à conduire. Qui plus est, sa technologie hybride rechargeable est efficace et les consommateurs auraient intérêt à s’y intéresser davantage. Également, elle est éligible à des subventions gouvernementales qui totalisent 10 000 $ pour l’achat d’un véhicule vert. En revanche, il faut être prêt à composer avec une fiabilité qui peut parfois être aléatoire et des coûts d’entretien élevés.