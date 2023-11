Volvo prévoit de produire de l’acier et de l’aluminium à émissions quasi nulles

L’acier à émissions quasi nulles attendu en 2026.

Le constructeur automobile utilise son pouvoir d’achat pour développer de l’aluminium faible émission.

Volvo demeure l’un des leaders de l’industrie automobile en matière de réduction des émissions, et le constructeur vient d’annoncer des objectifs encore plus ambitieux. Le constructeur veut réduire les émissions par voiture de 75 % d’ici à 2030, et n’est plus qu’à quelques années d’un acier à émissions de carbone quasi nulles.

La réduction de 75 % se fait par rapport à une base de référence de 2018. Volvo avait déclaré précédemment qu’il prévoyait de réduire ses émissions par voiture de 40 % d’ici à 2025, et jusqu’à présent cette année, il a déjà réduit ses émissions de 19 % par rapport à 2018.

Le constructeur suédois a annoncé aujourd’hui qu’elle était désormais membre de la First Movers Coalition du Forum économique mondial et qu’elle investirait dans les technologies émergentes d’aluminium à émissions quasi nulles.

Le constructeur automobile a également déclaré qu’il avait obtenu l’accès à des « tôles d’acier primaire et recyclé à émissions quasi nulles ». Cet acier, provenant de la société suédoise SSAB, devrait être utilisé dans un véhicule Volvo dès 2026.

« Nous avons déjà utilisé les sommets de la COP pour promouvoir l’action climatique collective et la COP28 ne fera pas exception à la règle », déclare Jonas Otterheim, responsable de l’action climatique chez Volvo Cars. « Ce que nous et d’autres entreprises aux vues similaires essayons de faire, c’est de développer et de mettre à l’échelle des technologies transformationnelles pour décarboniser des processus industriels parfois anciens. En rejoignant le FMC et en montrant des progrès tangibles dans notre partenariat avec SSAB, nous espérons démontrer que ce changement vital n’est pas seulement possible, mais qu’il est déjà en cours. »