Volvo lance une nouvelle division Solutions Énergétiques pour l’intégration V2G

Volvo annonce la création de Volvo Cars Energy Solutions, une nouvelle division dédiée à l’avancement du stockage d’énergie, des services de recharge et des capacités d’interaction avec le réseau des véhicules électriques.

Volvo Cars Energy Solutions vise à exploiter les batteries des véhicules électriques au-delà de la conduite, y compris pour alimenter les maisons et contribuer au réseau électrique.

L’initiative comprend un programme pilote véhicule-réseau (V2G) à Göteborg, en Suède, pour intégrer les véhicules électriques aux systèmes énergétiques locaux.

D’ici 2030, la capacité de batterie projetée de 50 GWh de la flotte électrique de Volvo pourrait offrir une flexibilité énergétique significative et un soutien au réseau.

Dans une annonce récente, Volvo a introduit Volvo Cars Energy Solutions, une division nouvellement conçue axée sur l’amélioration du rôle des véhicules électriques (VÉ) dans le cadre plus large de la gestion de l’énergie et de l’atténuation de l’impact climatique.

L’idée centrale derrière Volvo Cars Energy Solutions est d’étendre l’utilité des VÉ au-delà du transport. Les batteries de ces véhicules sont reconnues non seulement pour leur objectif principal de propulser le véhicule, mais aussi pour leur capacité à stocker de l’énergie et à remplir des fonctions secondaires. Celles-ci pourraient aller de l’offre d’électricité aux ménages à la restitution d’énergie au réseau électrique local, en particulier pendant les périodes de forte demande. Volvo est optimiste face à l’intégration des VÉ dans une infrastructure énergétique plus intelligente et plus efficace en termes de ressources.

Un exemple pratique de cette approche novatrice est la technologie de recharge bidirectionnelle. Cela permet à un VÉ, tel que le prochain VUS entièrement électrique EX90 de Volvo, de retourner l’énergie excédentaire qu’il possède au réseau. C’est une étape qui non seulement favorise une meilleure distribution de l’énergie, mais réduit également la dépendance à l’électricité non renouvelable pendant les périodes de forte demande. De plus, Volvo prévoit que la mise en œuvre généralisée de cette technologie sera facilitée par des initiatives telles que leur programme pilote V2G à Göteborg, qui utilise des solutions de recharge rentables pour encourager une adoption plus large.

Avec l’ambition de passer entièrement aux véhicules électriques d’ici 2030, Volvo prévoit une flotte significative de VÉ sur la route. Étant donné les modèles d’utilisation moyens, une quantité substantielle de capacité de batterie restera sous-utilisée quotidiennement, offrant ainsi une opportunité pour d’autres usages. Cette énergie excédentaire pourrait potentiellement offrir des incitations économiques aux propriétaires de voitures et contribuer à réduire les émissions de carbone.

Alexander Petrofski, responsable de la nouvelle division, souligne la vision d’un écosystème énergétique où l’énergie stockée dans les batteries des VÉ peut être réutilisée de manière stratégique. Cet écosystème pourrait inclure les fonctionnalités V2G, véhicule-maison (V2H) et véhicule-charge (V2L), permettant ainsi un modèle énergétique polyvalent et financièrement avantageux pour tous les membres de l’écosystème.