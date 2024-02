Volvo fait son retour au Salon de l’auto de Toronto avec le lancement de l’EX90

Le VUS électrique EX90 est montré à Toronto en première canadienne.

La marque met aussi de l’avant ses autres VUS électriques et hybrides branchables.

Il s’agit de la première présence de Volvo au CIAS depuis 2019.

Le nouveau VUS électrique à sept places de Volvo, l’EX90, fait ses débuts au Canada à l’occasion du Canadian International AutoShow, qui se tiendra à Toronto du 16 au 25 février.

Il s’agit de la première fois que le constructeur suédois est présent à cet événement, le plus grand salon automobile du Canada, depuis 2019.

Dévoilé en novembre 2022, l’EX90 n’avait pas encore été présenté publiquement au Canada, bien que le début des ventes soit prévu pour le milieu de l’année 2024.

Ce grand VUS électrique deviendra le nouveau modèle phare de la marque, agissant comme une alternative VÉ à l’actuel XC90, son autre modèle à sept places.

L’EX90 n’est toutefois pas une simple version électrique du XC90, puisqu’il représente la première étape de la future stratégie d’électrification du constructeur.

Selon Volvo, l’EX90 est le véhicule le plus avancé de son histoire en termes de technologie et de sécurité, intégrant des caractéristiques inédites dans ses modèles, telles qu’un capteur Lidar et des ordinateurs de bord haute performance conçus par Nvidia.

Outre l’EX90, Volvo présente à Toronto ses autres VUS électriques et hybrides rechargeables, à savoir le C40 Recharge, le XC40 Recharge, le XC60 Recharge et le XC90 Recharge.

Les visiteurs pourront d’ailleurs tester le C40 Recharge et le XC40 Recharge sur la piste d’essai intérieure et extérieure du salon.

Une fois de plus, le Canadian International AutoShow (CIAS) se tient au Toronto Metro Convention Centre.