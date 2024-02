Volvo donne aux modèles XC40 et C40 Recharge de nouveaux noms et plus de puissance

Les modèles électriques auront tous la même structure de noms

Plus de VEHR et de EV portant le même badge

La gamme actuelle de Volvo est une confusion de noms. Les modèles hybrides et entièrement électriques portent le logo Recharge, et les modèles électriques peuvent s’appeler EX, XC ou tout simplement C. Volvo est en train de modifier la structure des noms pour la rendre plus logique, y compris en changeant le nom de certains modèles existants.

Les modèles VEHR de la société perdront leur badge Recharge. Recharge disparaîtra complètement et les modèles VEHR seront badgés avec une étiquette T6 ou T8 pour indiquer la puissance qu’ils produisent.

La XC40 Recharge EV de Volvo sera baptisée Volvo EX40. Cela lui permet de s’intégrer aux modèles Volvo entièrement électriques EX30 et EX90. De même, la C40 Recharge, une version coupée du XC40, s’appellera désormais Volvo EC40. Le E signifie électrique, le X signifie crossover et le C signifie un crossover avec une ligne de toit de type coupé.

Le XC40 à essence de la marque sera maintenu et continuera à s’appeler XC40.

« En alignant nos premiers modèles électriques révolutionnaires sur le reste de notre portefeuille de voitures électriques, nous simplifions le choix des consommateurs alors que nous continuons à électrifier notre gamme et à rafraîchir nos hybrides », a déclaré Björn Annwall, directeur commercial et directeur général adjoint de Volvo.

Volvo introduira également de nouveaux packs de puissance pour les modèles EX40 et EC40 Twin Motor. L’ensemble logiciel Performance ajoute 34 ch, ce qui porte la puissance totale à 436 ch. En même temps, le logiciel est accompagné d’une réponse plus rapide de l’accélérateur.

Le logiciel Performance — qui aurait probablement été qualifié d’améliorations Polestar il y a un mois à peine — sera disponible pour les voitures de l’année en cours ainsi que pour les modèles C40 et XC40 Recharge de 2024.