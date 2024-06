Volvo débute la production du VUS EX90 entièrement électrique

– Volvo lance la production du VUS EX90 entièrement électrique à Charleston, en Caroline du Sud.

– L’EX90 est doté d’une sécurité avancée et d’une technologie informatique de base.

– Premières livraisons aux clients dans le courant de l’année.

Volvo Cars a commencé la production de son tout nouveau VUS EX90 entièrement électrique sur son site de production près de Charleston, en Caroline du Sud. Les premières unités devraient être livrées aux clients au cours du second semestre de cette année.

Le premier EX90 à sortir de la chaîne de montage de Charleston est peint en bleu denim et sera livré à un client aux États-Unis. Jim Rowan, PDG de Volvo Cars, a souligné l’importance de ce véhicule, en insistant sur son rôle dans la promotion de la sécurité, du développement durable et des technologies de pointe.

L’usine de Charleston, qui a commencé ses activités en 2018, produit désormais à la fois l’EX90 et la berline S60. L’usine a fait l’objet d’importantes mises à niveau, notamment en améliorant ses ateliers de carrosserie et de peinture et en ajoutant une ligne de production de packs de batteries de pointe. Grâce à ces améliorations, l’usine devrait pouvoir produire jusqu’à 150 000 véhicules par an.

Le EX90, construit sur la plateforme de véhicule électrique de nouvelle génération de Volvo, offre une autonomie de 480 km en mode entièrement électrique. Il est conçu pour être le véhicule Volvo le plus sûr à ce jour, avec des technologies de pointe en matière de sécurité passive et active, soutenues par un ensemble de capteurs.

Reflétant les principes du design scandinave, l’EX90 allie l’esthétique moderne à la fonctionnalité, l’efficacité et la sécurité. Il offre une véritable configuration à sept places, ce qui en fait un véhicule familial idéal, avec beaucoup d’espace, de polyvalence et de confort.

Équipé d’un système central robuste, l’EX90 reste constamment connecté et peut recevoir des mises à jour au fil du temps grâce à des améliorations logicielles. Ces mises à jour sont facilitées par les ingénieurs logiciels de Volvo, qui utilisent l’IA et la collecte de données en temps réel pour améliorer continuellement les capacités du véhicule.

L’EX90 fait partie du portefeuille de véhicules entièrement électriques de Volvo, qui se développe rapidement, et introduit une avancée technologique significative pour la marque. C’est le premier véhicule Volvo à intégrer une technologie informatique de base, dédiée à l’amélioration de la sécurité automobile.