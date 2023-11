Volkswagen vise le lancement d’un VÉ abordable aux États-Unis dans les quatre prochaines années

Le groupe Volkswagen prévoit d’introduire un véhicule électrique à moins de 35 000 $ sur le marché américain dans les trois à quatre prochaines années, comme l’a détaillé un cadre supérieur lors d’une récente conférence.

Selon une déclaration récente d’un cadre supérieur lors d’une conférence Reuters couverte par Automotive News, le groupe Volkswagen aimerait pénétrer davantage le marché américain des véhicules électriques (VÉ), visant à lancer un VÉ coûtant moins de 35 000 $ dans les trois à quatre prochaines années. Volkswagen évalue actuellement plusieurs de ses sites de fabrication à cette fin, y compris les usines existantes à Chattanooga, au Tennessee, et Puebla, au Mexique. De plus, une nouvelle usine d’assemblage en Caroline du Sud est en considération, destinée à la filiale VW Scout.

La stratégie de Volkswagen reflète un engagement plus large envers la mobilité électrique, avec des plans pour assurer la production locale de modules de batteries afin de tirer parti des incitations supplémentaires disponibles sous la loi américaine sur la réduction de l’inflation. Cela représenterait la continuité de leur stratégie d’assemblage de cellules de batterie au Canada pour les VÉ produits pour le marché nord-américain. À Chattanooga, le VUS électrique ID4 est déjà en production, avec une refonte prévue pour 2026 qui pourrait introduire une variante plus abordable et plus robuste.

Parallèlement, Nio, un fabricant chinois de VÉ, a exprimé lors de la même conférence par l’intermédiaire de son PDG, Ganesh Iyer, que bien qu’ils envisagent d’entrer sur le marché nord-américain d’ici 2025, ils sont toujours en train de débattre et de planifier l’infrastructure nécessaire et sont ouverts à la formation de partenariats pour faciliter cette expansion.