Volkswagen réserve le nom Ie nom ID. Cross… en Europe!

Le nom ID. Crozz a tout d’abord été apposé sur les flancs d’un concept en 2017.

Si le constructeur décide d’utiliser le nom dans un avenir rapproché, il est clair que ce sera pour un véhicule à vocation utilitaire.

Les noms Golf, GTI et Tiguan devraient en principe survivre au virage électrique.

Le constructeur Volkswagen prépare actuellement l’intégration de sa sous-marque Scout avec l’équipementier d’origine canadienne Magna Steyr. Mais, ça ne l’empêche pas de préparer autre chose en coulisse. Après tout, le projet Scout s’adresse principalement aux consommateurs qui préfèrent leurs véhicules avec des capacités hors route supérieures à la moyenne.

Pour le moment, la seule option « utilitaire » en Amérique du Nord s’appelle ID.4, quoique le très attendu ID.Buzz sera lui aussi un véhicule très pratique avec son volume intérieur de fourgon. Le site web Carbuzz.com a toutefois déterré une réservation de nom du côté européen. En effet, la publication a découvert sur le site allemand des marques déposées et des brevets que Volkswagen avait réservé le nom ID. Cross.

Avec un tel nom, Volkswagen prépare sans aucun doute l’arrivée d’un autre VÉ capable de jouer au jeu des « crossovers » ou multisegments pour reprendre l’expression française. Rappelons que le géant de Wolfsburg a déjà présenté le concept ID. Crozz en 2017 à l’occasion du Salon de Francfort. L’ennui, c’est que ce prototype s’est éventuellement transformé en version de production de l’actuel ID.4.

Pour le moment, ce nouveau nom demeure un mystère, notamment parce que les stratèges de la marque ont déjà indiqué que les noms GTI, Tiguan et Golf allaient être conservés à l’ère électrique. La notoriété de ces trois produits expliquent ce choix.

Il faut toutefois se demander quelle sera la stratégie de la marque en ce qui a trait à ce nouveau nom ID. Cross. Est-ce que Wolfsburg prépare à son tour un véhicule plus robuste pour le marché nord-américain? Cette avenue irait à contre-sens avec la réintroduction de la marque Scout en Amérique du Nord. À moins que le but de cette opération soit de proposer une version surélevée de l’actuelle ID.3, cette compacte qui ne viendra pas de ce côté-ci de l’Atlantique.

Et si Volkswagen planchait plutôt sur une version Alltrack de la berline ID.7? Une sorte de Volkswagen Passat familiale de l’ère électrique finalement. Là aussi, c’est possible. Mais tant et aussi longtemps que la haute direction restera muette à ce propos, le jeu des spéculations ne fera que se prolonger.