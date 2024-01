Volkswagen proposera ChatGPT dans ses futurs véhicules

Lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, Volkswagen a révélé qu’il allait intégrer ChatGPT dans ses véhicules. En collaboration avec son partenaire technologique Cerence, ChatGPT sera intégré dans les modèles MEB et MQB evo actuels qui utilisent l’assistant vocal IDA. Cette implémentation, connue sous le nom de Cerence Chat Pro, permet une intégration sophistiquée et de qualité automobile de ChatGPT. Cette fonctionnalité sera standard à partir du deuxième trimestre 2024 dans de nombreux véhicules de production, y compris aux États-Unis et au Canada.

Volkswagen a également présenté la nouvelle MK8.5 GTI. Nous en saurons plus lorsque nous aurons plus de détails. Ce qui est sûr, c’est que la transmission manuelle ne reviendra pas…

Cette nouvelle fonctionnalité améliore les capacités de l’assistant vocal IDA de Volkswagen. Désormais, les conducteurs peuvent s’engager dans des interactions plus dynamiques, en accédant à un large éventail d’informations et de fonctionnalités. L’intégration permet une interaction linguistique intuitive, fournissant des réponses à des questions de connaissances générales et contrôlants divers aspects du véhicule, tels que les systèmes d’infodivertissement, de navigation et d’air conditionné.

Fait remarquable, l’intégration de ChatGPT dans les véhicules Volkswagen ne nécessite aucune configuration supplémentaire de la part de l’utilisateur. Il suffit d’engager la conversation en disant « Hello IDA » ou en appuyant sur un bouton au volant. Le système détermine automatiquement s’il faut répondre à une demande en interne ou la transmettre à l’IA, en préservant l’anonymat de l’utilisateur et en donnant la priorité à la protection des données.

Volkswagen a assuré le plus haut niveau de sécurité des données avec cette fonctionnalité. ChatGPT n’accède pas aux données du véhicule et toutes les interactions sont rapidement supprimées après traitement. Le système Cerence Chat Pro s’appuie sur de multiples sources, y compris ChatGPT, pour fournir des réponses pertinentes et précises à presque toutes les demandes.

Kai Grünitz, membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen pour le développement technique, a souligné la volonté de Volkswagen de démocratiser la technologie. L’intégration de ChatGPT, selon Grünitz, souligne l’approche innovante de Volkswagen et son engagement à améliorer l’expérience de l’utilisateur. Ce sentiment a été partagé par Stefan Ortmanns, PDG de Cerence, qui s’est dit fier de son partenariat avec Volkswagen et du potentiel d’avancées futures grâce à l’utilisation de grands modèles de langage (LLM).

L’intégration de ChatGPT par Volkswagen enrichira l’expérience de conduite. Cette initiative est susceptible de façonner l’avenir de la technologie automobile, en mélangeant les mondes de l’IA et des véhicules d’une manière transparente et axée sur l’utilisateur.