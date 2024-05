Volkswagen prévoit un véhicule électrique de 20 000 euros pour l’Europe

Un modèle à bas prix est nécessaire pour concurrencer les constructeurs chinois

VW a déclaré que le nouveau modèle serait en grande partie fabriqué en Europe

Volkswagen prévoit à nouveau une voiture à très bas prix pour l’aider à rivaliser avec ses concurrents étrangers. Cette fois, il s’agit d’une voiture électrique, et l’objectif est d’en produire une en Europe à partir de 20 000 euros, soit un peu moins de 30 000 $ canadiens, et de la commercialiser en 2027.

« Il s’agit d’une mobilité électrique d’entrée de gamme de l’Europe pour l’Europe », a déclaré Oliver Blume, directeur général de Volkswagen, dans un communiqué. « Ce faisant, nous combinons un engagement clair envers l’Europe en tant que site industriel, une politique industrielle européenne et, en fin de compte, nous agissons dans l’intérêt des clients européens. »

Le nouveau modèle, appelé Volkswagen ID.1, vise directement les rivaux chinois qui arrivent en Europe avec des voitures dont le prix est inférieur de 30 % ou plus à celui des constructeurs automobiles européens. Alors que ces voitures bénéficient d’une main-d’œuvre bon marché dans leur pays d’origine, VW a déclaré qu’il prévoyait de fabriquer la plupart de ses voitures en Europe. Cela profiterait encore plus aux consommateurs, grâce à la réduction des émissions dues au transport.

Thomas Schaefer, responsable de la marque Volkswagen, a déclaré que le modèle répondrait à des normes élevées en matière de technologie, de design et de qualité, même s’il a ajouté que cela était plus difficile en raison des coûts de l’énergie, des matières premières et de la main-d’œuvre. Il a profité de l’occasion pour suggérer qu’une plus grande intervention gouvernementale était nécessaire, en déclarant : « Une chose est claire : l’électromobilité de l’Europe pour l’Europe ne peut réussir qu’avec un soutien politique et des conditions-cadres compétitives », a déclaré M. Schaefer.