Volkswagen préparerait une nouvelle Scirocco apparentée à la Porsche Boxster

La nouvelle Scirocco pourrait arriver en 2028

Elle partagerait la plateforme avec Porsche et l’Audi TT

L’une des Volkswagen les plus cool de toutes pourrait faire son retour. Le coupé à hayon Volkswagen Scirocco pourrait revenir en tant que modèle électrique, avec un style vintage et la possibilité d’un modèle monstre R à deux moteurs.

Autocar rapporte que Volkswagen est en train de discuter de la nouvelle Scirocco dans le cadre d’un projet plus large de nouvelles voitures de sport. Le projet inclurait une nouvelle génération de Porsche Boxster/Cayman, un modèle Cupra, et même une nouvelle Audi TT. Le site affirme qu’un initié de haut rang de l’entreprise a révélé les discussions.

Cette personne a déclaré que la nouvelle Scirocco pourrait être commercialisé dès 2028 si le feu vert est donné à la production.

Qu’est-ce qui l’en empêche ? Le patron de la marque VW, Thomas Schäfer, qui doit approuver le projet.

La nouvelle Volkswagen Scirocco se situerait au-dessus de la ID.3. Le reportage indique qu’il utiliserait une version de la plate-forme PPE utilisée pour les nouveaux Boxster et Cayman, et non la structure de la future Golf électrique. Une batterie montée dans le tunnel central et derrière l’habitacle la ferait ressembler à une voiture à essence à moteur central et permettrait des proportions très intéressantes.

Autocar a également indiqué que la plateforme aurait plus d’un empattement. Cela permettrait la coexistence d’une Porsche à deux places et d’une VW et Audi 2+2. Les premières propositions de design pour la voiture auraient été rédigées peu après l’arrivée d’Andreas Mindt à la tête du design chez VW.

Volkswagen a construit trois générations de la ‘Rocco, qui a été lancé juste avant la première Golf en 1974. La deuxième génération de ce modèle anguleux a fonctionné de 1982 à 1992, et le nom a été repris de 2008 à 2017.