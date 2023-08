Volkswagen établit un record de traversée du pays en ID.4

Traverser le Canada en 18 arrêts

Un aventurier allemand a traversé le pays avec un ID.4 en effectuant le moins d’arrêts de charge possible.

L’ID.4 a parcouru en moyenne 400 km entre les sessions de charge

Deux Allemands à bord d’un VW ID.4 viennent d’établir un record de traversée du Canada avec le moins d’arrêts de charge possible pour un véhicule électrique. Rainer Zietlow et son caméraman Elric Popp sont partis de St. John’s il y a une semaine et sont arrivés à Victoria (C.-B.) hier pour terminer le voyage.

Au volant de leur véhicule électrique Volkswagen ID.4, ils ont parcouru un total de 7 133 km et traversé toutes les provinces, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Avec seulement 18 arrêts de recharge nécessaires, le voyage a permis d’établir un record du monde Guinness pour la traversée du Canada avec le moins d’arrêts de recharge possible.

Selon Volkswagen, ce voyage a montré que la ID.4 offrait le confort, l’autonomie et l’espace nécessaires pour parcourir les vastes distances de notre pays. Il a également montré que le réseau de recharge du Canada s’améliore, offrant suffisamment de charge rapide pour rendre le voyage possible et le terminer dans un temps raisonnable.

Pour donner suite à son record, M. Zietlow va de nouveau traverser le pays. Mais cette fois, il ne cherchera pas à battre son propre record. Au lieu de cela, Zietlow visitera les 145 concessionnaires Volkswagen du Canada pour partager les détails de son voyage et montrer son record.

La production de la ID.4 est maintenant en cours à l’usine VW de Tennessee, ce qui devrait améliorer la disponibilité. Le véhicule électrique à succès a été difficile à trouver dans les salles d’exposition canadiennes, car il était à l’origine limité par la capacité de production européenne. L’année prochaine, VW ajoutera la berline ID.7 et l’ID. Buzz à sa gamme croissante de véhicules électriques.