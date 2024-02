Volkswagen et XPeng vont de l’avant avec une coentreprise de VUS électriques

Le groupe Volkswagen et son homologue chinois spécialisé dans les véhicules électriques (VE), XPeng, ont annoncé le co-développement d’un nouveau VUS. Cette entreprise est un alignement stratégique conçu pour exploiter les forces des deux géants de l’automobile. Le partenariat a été formalisé en juillet avec l’acquisition par Volkswagen d’une participation de 4,99 % dans XPeng pour un montant d’environ 700 millions $. Il s’agit du deuxième partenariat de ce type impliquant Volkswagen, qui a récemment entamé des pourparlers avec Renault en vue d’un partenariat dans le domaine des véhicules électriques.

Les deux entreprises ont conclu un « accord-cadre » portant sur la collaboration en matière de plateformes et de logiciels. Ce pacte comprend un programme d’approvisionnement commun visant à réduire les coûts en tirant parti des économies d’échelle. Les pièces du futur VUS seront approvisionnées conjointement. L’expertise de Volkswagen en matière de design et d’ingénierie, combinée aux prouesses technologiques de XPeng, en particulier sa technologie de plateforme Edward utilisée dans le modèle G9, devrait permettre de réduire le temps de développement du nouveau véhicule de plus de 30 %.

Cette collaboration intervient à un moment où Volkswagen cherche à reconquérir des parts de marché en Chine, un marché sur lequel le constructeur allemand a perdu du terrain au profit de fabricants locaux tels que BYD. Le partenariat avec XPeng est considéré comme une mesure stratégique pour reprendre pied sur le marché des véhicules électriques le plus important et le plus dynamique au monde. Selon Ralf Brandstatter, membre du conseil d’administration du groupe VW et responsable de la Chine, la vitesse est essentielle dans ce paysage concurrentiel.

Le nouveau VUS portera le logo Volkswagen, selon Automotive News Europe, mais sera construit sur une plateforme développée conjointement par les deux entreprises. Cette décision s’inscrit dans la stratégie plus large de Volkswagen visant à s’adapter à la dynamique changeante du marché automobile chinois, qui comprend une orientation vers les véhicules électriques et une plus grande dépendance à l’égard des composants locaux afin de réduire les coûts.

Malgré une baisse des ventes de véhicules électriques en Chine en janvier, la première baisse mensuelle depuis le mois d’août, Volkswagen et XPeng poursuivent leurs projets. XPeng, en particulier, redouble d’efforts en matière d’innovation en annonçant son intention d’augmenter sa main-d’œuvre de 4 000 personnes et d’investir massivement dans l’intelligence artificielle.