Volkswagen est le dernier à augmenter les salaires après grands accords de l’UAW

Quel a été le succès de la dernière série de négociations contractuelles des Travailleurs unis de l’automobile ? Presque tous les constructeurs automobiles qui ne sont pas membres de l’UAW ont accordé à leurs travailleurs des augmentations record. Volkswagen est le dernier en date.

Volkswagen aurait augmenté les salaires de ses travailleurs de 11 % dans son usine de Chattanooga, TN.

Rien que cette semaine, Nissan et Hyundai ont annoncé des augmentations à deux chiffres, Honda et Toyota des augmentations plus modestes, et Subaru devrait détailler ses propres augmentations dans le courant de la semaine.

« Ces victoires historiques des syndicats n’améliorent pas seulement la vie de leurs membres, mais commencent à se répercuter sur la vie des travailleurs américains non syndiqués », a déclaré le sénateur Bernie Sanders lors d’une réunion de la sous-commission sénatoriale. Il a comparé cela aux augmentations de salaire des travailleurs d’Amazon qui ont suivi un accord avec les Teamsters au début de l’année.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré qu’il souhaitait que cet effort prenne de l’ampleur. Les contrats actuels des trois grands doivent prendre fin en 2028, afin de laisser le temps à une organisation plus étendue.

« Nous allons nous organiser comme jamais auparavant, parce que notre grève a montré à l’ouvrier de Nissan en Alabama, à l’ouvrier de Volkswagen au Tennessee, à l’ouvrier de Toyota au Kentucky et à l’ouvrier de Tesla en Californie que lorsque les syndiqués gagnent, c’est toute la classe ouvrière qui gagne », a-t-il déclaré.