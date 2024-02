Volkswagen dévoile l’électrisante ID.7 Tourer

Volkswagen a présenté l’ID.7 Tourer, la version familiale de la berline ID.7. Cette nouvelle venue se distingue comme l’une des premières « station wagon » électriques de la classe moyenne en Europe, et non en Amérique du Nord, alliant fonctionnalité et technologie innovante.

L’ID.7 Tourer n’est pas seulement une question d’espace ; il s’agit de rendre la mobilité électrique plus accessible et plus pratique pour un public plus large. Conçu pour accueillir confortablement cinq passagers, le véhicule offre une capacité impressionnante de 605 litres pour les bagages, qui peut atteindre un maximum de 1 714 litres avec seulement deux occupants. L’ID.7 Tourer est donc un choix idéal pour les familles et les voyageurs au long cours qui ont besoin de beaucoup d’espace sans compromettre la durabilité environnementale.

Volkswagen a équipé l’ID.7 Tourer de deux options de batterie, afin de répondre aux différents besoins et préférences. La plus grande variante de batterie promet une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 685 km, répondant ainsi à l’une des préoccupations les plus courantes associées aux véhicules électriques — l’anxiété liée à l’autonomie. Cette autonomie importante est complétée par une capacité de charge rapide qui permet à la batterie de se recharger de 10 à 80 % en moins de 30 minutes dans les stations de charge rapide à courant continu, ce qui garantit un temps d’arrêt minimal lors des longs trajets.

Avec l’ID.7 Tourer, Volkswagen est allé encore plus loin pour améliorer l’expérience de conduite avec des technologies de pointe et des caractéristiques de confort. Le véhicule est équipé de série d’un affichage tête haute à réalité augmentée (AR), qui projette les informations essentielles directement dans le champ de vision du conducteur.

Le confort est à l’honneur dans l’ID.7 Tourer, avec l’introduction de la nouvelle application Wellness In-Car, qui s’intègre parfaitement aux systèmes du véhicule pour créer une ambiance adaptée aux besoins des occupants. Des sièges ergoActive équipés d’une fonction inédite de massage des points de pression à l’utilisation innovante de verre intelligent dans le toit ouvrant panoramique, chaque aspect de l’ID.7 Tourer est conçu pour le confort des passagers.

Le design de l’ID.7 Tourer est un mélange harmonieux de l’esthétique traditionnelle des familiales et d’éléments modernes et dynamiques. La ligne de toit étendue ne met pas seulement en valeur la silhouette du véhicule, mais contribue également à l’habitabilité de l’intérieur.

La prévente du Volkswagen ID.7 Tourer en Europe débutera au cours du premier trimestre de cette année. Fabriqué aux côtés de la berline fastback ID.7 et du VUS ID.4 dans l’usine Volkswagen dédiée à la mobilité électrique d’Emden, en Allemagne, l’ID.7 Tourer satisfera ceux qui recherchent un look exécutif sans compromettre l’utilité. Avec son mélange d’espace, d’autonomie étendue et de caractéristiques innovantes, l’ID.7 Tourer est prêt à répondre aux divers besoins des consommateurs modernes, à condition qu’ils ne soient pas nord-américains.