Volkswagen dévoile le tout nouveau Tiguan de troisième génération

Volkswagen vient de dévoiler le tout nouveau Tiguan de troisième génération. Arrivant sur les marchés européens et autres au premier trimestre 2024, le nouveau Tiguan apporte avec lui une gamme de caractéristiques et de technologies innovantes basées sur la plateforme matrice transversale modulaire (MQB evo). Cette dernière itération promet une efficacité, un confort et une agilité accrus, selon Kai Grünitz, membre du conseil de marque pour le développement technique chez Volkswagen.

Avant de poursuivre, la variante nord-américaine du Tiguan de nouvelle génération sera basée sur la version à empattement long (LWB) de ce VUS et devrait faire ses débuts l’année prochaine.

L’efficacité des groupes motopropulseurs est améliorée grâce à l’introduction de nouvelles technologies de moteur hybride léger eTSI et de moteur hybride rechargeable, ce dernier offrant une autonomie d’environ 100 km en mode tout électrique. Pour la première fois, la recharge rapide en courant continu sera de série, de même que la recharge plus rapide en courant alternatif pour toutes les versions eHybrides. Une gamme variée d’autres groupes motopropulseurs y compris des moteurs turbo diesel (TDI) et des moteurs turbo essence (TSI) seront également disponibles, tous exclusivement associés à une transmission automatique (DSG).

L’intérieur du nouveau Volkswagen Tiguan a été revu, intégrant un Digital Cockpit et une nouvelle génération de systèmes d’infodivertissement. Les éléments clés disponibles comprennent un écran d’infodivertissement disponible qui mesure jusqu’à 38 centimètres (15 pouces), un nouvel affichage tête haute et un commutateur multifonction d’expérience de conduite avec un écran OLED intégré. Le paysage du cockpit est non seulement intelligemment conçu, mais aussi intuitif, grâce à des fonctionnalités telles que le nouvel assistant vocal IDA, qui permet d’interagir en langage naturel avec diverses fonctions du véhicule.

L’une des avancées technologiques les plus remarquables, et probablement celle qui influencera le plus l’expérience de conduite du Tiguan, est le système de contrôle adaptatif du châssis DCC Pro. Ce système s’intègre au système de gestion de la dynamique du véhicule, une fonction qui a fait ses débuts dans l’actuelle Golf GTI. Il améliore la stabilité et l’agilité du véhicule en contrôlant les blocages de différentiel électroniques et les composants dynamiques des amortisseurs. En outre, le véhicule offre une large gamme de systèmes de confort et d’assistance, tels que l’affichage dynamique des panneaux de signalisation, l’assistance au maintien de la trajectoire et l’assistance frontale, avec des systèmes en option tels que le Park Assist Pro avec capacité de stationnement à distance.

Le design extérieur a également été rafraîchi, avec des phares plats à D.E.L. et une bande horizontale recouverte de verre à l’avant, ainsi qu’une aérodynamique améliorée. Le coefficient de traînée du véhicule a été réduit de 0,33 à 0,28. Il est intéressant de noter qu’en dépit d’une augmentation mineure de la longueur totale, la capacité de chargement a augmenté de 37 litres pour atteindre 652 litres.

Avec plus de 7,6 millions d’unités vendues depuis ses débuts en 2007, le Tiguan est l’un des modèles les plus populaires de Volkswagen. Cette nouvelle génération vise à tirer parti de ce succès en démocratisant les fonctions de haute technologie, conformément à la stratégie de Volkswagen visant à les rendre accessibles à un public plus large.

Enfin, les versions canadienne et américaine du nouveau Tiguan de troisième génération devraient ressembler à la version européenne. Pour ce qui est du choix de moteurs, aucun TDI ne mettra les pieds chez nous, mais il y a de fortes chances que les trois autres finissent par s’y retrouver. Nous en saurons plus d’ici peu.