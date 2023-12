Volkswagen confirme l’ID.2, un petit VUS électrique qui pourrait arriver en 2026

Le constructeur a donné un aperçu d’une version plus aventurière du récent concept ID.2all.

Ce modèle devrait utiliser la future plateforme MEB Entry.

Il n’est pas clair si l’ID.2 et l’ID.2 VUS seront vendus en Amérique du Nord.

Volkswagen a publié un aperçu d’un futur VUS électrique sous-compact qui sera probablement une version plus robuste du concept ID.2all.

Bien que peu de détails soient visibles sur l’image, qui ne montre que les contours du véhicule, ce nouveau modèle devrait être assez proche en termes de design de l’ID.2all sur lequel il sera basé.

Cela signifie que nous devrions nous attendre à une forme de hatchback assez traditionnelle, rehaussée par des éléments plus robustes qui permettront au VUS de se démarquer de son compagnon. Parmi ces éléments, on peut citer des passages de roues plus prononcés, que l’on aperçoit sur la photo, ainsi qu’une custode arrière présentant trois découpes horizontales superposées rappelant celles de l’ID.Buzz.

Pour justifier son appartenance à la catégorie des VUS/multisegments, ce modèle devrait également présenter une garde au sol supérieure à celle du concept ID.2all.

L’ID.2 normale et son compagnon VUS devraient tous deux utiliser la future plateforme MEB Entry, qui est une alternative moins dispendieuse que la plateforme MEB pleine grandeur de la société, qui est actuellement utilisée par des véhicules tels que l’ID.4.

Là encore, peu de détails sont connus sur cette plateforme, mais la voiture à hayon ID.2 devrait être équipée uniquement de la traction avant, ce qui pourrait également être le cas du VUS ID.2.

Deux tailles de batterie devraient être proposées au lancement, avec une unité standard de 38 kWh et une batterie disponible de 58 kWh qui pourrait porter l’autonomie à environ 450 kilomètres. Avec la capacité de charger à des taux allant jusqu’à 125 kW, cela pourrait signifier des sessions de charge rapide de moins de 30 minutes pour passer de 10 à 80%.

Compte tenu de leur petite taille, nous ne savons toujours pas si Volkswagen a l’intention de proposer l’ID.2 et sa variante VUS sur le marché nord-américain.

Pour l’instant, les estimations indiquent un prix de départ d’environ 20 000 £ (34 000 $ CAD) au Royaume-Uni pour l’ID.2 ordinaire, avec le modèle VUS débutant à quelques milliers de plus.

Bien que ce prix semble encore assez élevé pour une si petite voiture, il constituerait une amélioration significative en termes d’accessibilité par rapport à l’actuelle ID.3 à hayon, qui démarre à 37 255 £ (63 800 $ CAD).

Source : Auto Express