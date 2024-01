Volkswagen aura bientôt une batterie encore bonne après 500 000 km

Même après 1 000 cycles de recharge, la batterie affichait encore 95 % de sa capacité.

Cela permettrait une distance possible de plus de 500 000 km avec très peu de pertes.

L’un des enjeux de la voiture électrique est sa capacité à durer dans le temps. Déjà, quelques modèles plus âgés de véhicules alimentés aux électrons ne roulent plus à cause d’une batterie qui a perdu beaucoup de sa capacité pour qu’elle continue à rouler. Certes, il y a toujours la possibilité de remplacer la batterie, mais cette opération s’avère très coûteuse pour l’utilisateur.

Voilà qui rend cette annonce de Volkswagen encore plus prometteuse. En effet, le géant de Wolfsburg a mis en lumière son expérience avec la compagnie qu’elle supporte, QuantumScape, et jusqu’ici, la batterie développée par la « startup » s’avère très durable. Selon ce qu’avance le constructeur, cette batterie à semi-conducteurs a été rechargée plus de 1 000 fois et même après tous ces cycles de recharge, la batterie affichait encore 95 % de sa capacité. Autrement dit, une voiture électrique pourrait parcourir une distance de plus de 500 000 km sans perte d’autonomie notable.

C’est dans les laboratoires de l’entreprise PowerCo SE, également attachée au groupe Volkswagen, que les tests ont été réalisés. À ce sujet, Frank Blome, PDG de PowerCo avait ceci à dire : « Ces résultats sont très encourageants et confirment de manière impressionnante le potentiel de la cellule à l’état solide. Le résultat final de ce développement pourrait être une cellule de batterie qui permet de grandes portées, qui peut être chargée très rapidement et qui ne vieillit pratiquement pas. Nous sommes convaincus du bien-fondé de la cellule à l’état solide et continuons à travailler à plein régime avec notre partenaire QuantumScape en vue d’une production en série ».

La cellule à semi-conducteurs testée est composée de 24 couches et correspond donc déjà à la cellule de série prévue. La prochaine étape vers la production en série consiste maintenant à perfectionner et à mettre à l’échelle les processus de fabrication. Volkswagen va donc travailler étroitement avec QuantumScape pour que cette technologie se retrouve le plus rapidement possible à bord des futurs modèles électriques de la marque.

Pour que la voiture électrique s’étende à un auditoire plus étendu, il est nécessaire de faire avancer la technologie, que ce soit sur la distance possible entre les recharges ou, comme c’est le cas ici, sur la durabilité des blocs de batteries. Pour supplanter la voiture thermique, la voiture électrique n’a pas le choix : elle doit prouver qu’elle peut rouler pendant longtemps, très longtemps même.