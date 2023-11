Volkswagen arrête la production de VE dans une usine clé

La pénurie de moteurs entraîne une pause dans la production

L’usine de Zwickau fabrique des VE Audi et VW

Le groupe Volkswagen interrompt la production de véhicules électriques parce qu’il manque de moteurs électriques. L’arrêt de la production aura lieu à l’usine de Zwickau et affectera certains de ses modèles les plus populaires.

« La production de moteurs électriques sur le site de Volkswagen Group Components à Kassel n’est actuellement possible que dans une mesure limitée », a déclaré un porte-parole à Reuters (via Auto News Europe).

Cette pénurie de moteurs électriques affectera les Audi Q4 e-tron et Sportback e-tron, ainsi que les Volkswagen ID.4 et ID.5. Toutes ces voitures sont fabriquées à l’usine de Zwickau.

La fermeture devrait durer trois semaines, a indiqué le groupe Volkswagen.

Les modèles Volkswagen ID.4 destinés à la vente aux États-Unis et au Canada sont fabriqués dans une usine distincte à Chattanooga, TN. Cette usine n’a pas été mentionnée dans l’annonce et n’est pas approvisionnée par l’usine de Kassel, elle ne devrait donc pas être affectée par le goulot d’étranglement. Les modèles ID.3 et Cupra Born, construits à Zwickau, ne seront pas concernés.