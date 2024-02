Volkswagen ajoute l’option brancher et charger à l’ID.4

Les VE pourront se recharger sans intervention du client.

Cette fonction sera ajoutée aux VE ID.4 de 2023.

Volkswagen vient de lancer Plug&Charge dans les stations Electrify America et Electrify Canada pour le modèle ID.4 2023. Cette technologie facilite la recharge, du moins en ce qui concerne la partie transactionnelle.

C’est ce que Plug&Charge, ou brancher et charger permet aux conducteurs de faire. Il suffit de brancher le véhicule et la « poignée de main », y compris la transaction financière, se fait en coulisses. Le conducteur n’a pas besoin d’initier une charge par l’intermédiaire de la station ou d’une application. Il suffit qu’il ait un compte dans les applications Electrify et qu’il active le service.

Volkswagen activera le service dès le début de l’année. L’ID.4 peut se charger à 140 kW sur un chargeur DC avec la plus petite batterie, et à 170 kW avec le pack longue autonomie de 82 kWh. Les deux modèles devraient pouvoir se recharger de 10 à 80 % en 30 minutes.

Cela devrait permettre aux propriétaires d’utiliser plus facilement leur forfait de recharge gratuit. Les acheteurs de Volkswagen Canada bénéficient d’un nombre illimité de sessions de charge de 30 minutes pendant quatre ans dans le cadre d’Electrify Canada. Les acheteurs américains bénéficient de la même chose pendant trois ans.