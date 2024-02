Voiture mondiale de l’année : les finalistes sont désormais connus

Le Kia EV9 va-t-il remporter un autre prix?

Le Volvo EX30 pourrait causer la surprise.

Cette berline BYD Seal d’origine chinoise pourrait jouer le rôle de trouble-fête.

La journée réservée à la presse automobile en provenance du Salon International de l’auto de Genève a été plutôt tranquille pour le public nord-américain. Outre ces concepts de Fiat, la nouvelle Renault 5 électrique et quelques autres comme le Jeep Avenger 4xe – un modèle qui ne traversera pas l’Atlantique de toute manière –, le salon suisse n’a aucun intérêt pour l’automobiliste d’Amérique du Nord.

Toutefois, la présentation des trois finalistes du convoité prix de la voiture mondiale de l’année (World Car Awards) l’est un peu plus, d’autant plus que c’est un véhicule déjà fort populaire auprès du public intrigué par le récent Kia EV9. Rappelons que l’utilitaire 100 % électrique a déjà remporté le titre de véhicule nord-américain de l’année. Réussira-t-il à se sauver avec cette autre distinction? On le saura bien assez vite, alors que le dévoilement du grand gagnant aura lieu au Salon International de l’auto de New York, le 27 mars prochain.

Les deux autres finalistes sont le Volvo EX30, un autre véhicule exclusivement électrique qui arrivera bientôt en sol nord-américain. L’EX30 deviendra le plus petit véhicule de la marque, en plus de propulser la marque à des niveaux jamais atteints en matière de performance.

Quant à la troisième finaliste, les amateurs de voiture électrique seront ravis d’apprendre que le format plus traditionnel est toujours pertinent en 2024. Eh oui, la troisième en lice est non seulement une berline à la silhouette très aérodynamique – il y a un peu de la Tesla Model 3 là-dessous ne trouvez-vous pas? –, mais celle-ci est purement électrique. Cette BYD Seal n’est toutefois pas disponible au Canada et aux États-Unis.

La présence de cette berline d’origine chinoise au sein du trio de tête arrive à un moment où l’inquiétude entourant l’industrie automobile chinoise est à son plus haut point dans le reste du milieu. En effet, certains constructeurs plus anciens craignent l’invasion des marques chinoises qui pourraient venir gruger les marges de profit de ces joueurs.

Une victoire de cette berline chinoise serait énorme pour toute l’industrie automobile chinoise.

On verra bien quelle sera la décision du jury composé de plus de 100 chroniqueurs automobiles à travers le monde. Les gagnants des autres prix (Design mondial de l’année, Voiture de luxe mondiale de l’année, Voiture de performance mondiale de l’année, Voiture électrique mondiale de l’année, Voiture urbaine mondiale de l’année) seront également annoncés au Salon de New York dans un mois.