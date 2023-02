Voici tous les rabais pour les véhicules électriques 2023

Trouvez tous les rabais pour l’achat d’un véhicule électrique 2023 du gouvernement du Québec et du Canada ici.

Plusieurs véhicules électriques 2023 ont désormais droit aux rabais complets du gouvernement du Canada et du Québec

Plusieurs véhicules hybrides rechargeables ont droit à un rabais supplémentaire du Canada

Les rabais du programme Roulez Vert demeurent les mêmes

Le programme Roulez Vert du gouvernement du Québec et le programme iZEV du gouvernement du Canada ont changé beaucoup au cours de la dernière année. Le programme Roulez Vert a réduit ses rabais offerts aux différents véhicules électriques l’an dernier, mais il demeure le programme le plus généreux au Canada.

Le programme iZEV du gouvernement du Canada a pour sa part revue à la hausse ses rabais pour les véhicules hybrides branchables en plus d’ajouter plus de modèles à sa liste de véhicules admissibles.

Des rabais plus intéressants pour les véhicules hybrides branchables (PHEV)

Pour 2023, le gouvernement du Canada propose un rabais pouvant atteindre 5 000 $ pour tout véhicule hybride branchable (PHEV) qui offre plus de 50 kilomètres d’autonomie.

Les véhicules offrant moins de 50 kilomètres d’autonomie auront tout de même droit à 2 500 $ de rabais maximal. Cela fait en sorte que des modèles comme le Jeep Wrangler 4xe qui n’avait pas de rabais du Canada l’an dernier a maintenant droit à 2 500 $ du Canada en plus du 5 000 $ du Québec.

Là où c’est vraiment intéressant, c’est du côté de modèles PHEV avec une autonomie de plus de 50 kilomètres. Des modèles comme le Hyundai Tucson PHEV ou nouveau Mitsubishi Outlander PHEV ont droit à un rabais maximal de 10 000 $ au total, soit presque le même rabais qu’un véhicule 100 % électrique. De plus, on s’attend à ce que la nouvelle Toyota Prius Prime offre le même rabais.

Finalement, on remarque plusieurs nouveaux modèles éligibles du côté du rabais fédéral. Le Audi Q4 e-tron a droit à un 5 000 $ du programme iZEV tout comme la Polestar 2, le Volvo XC40 Recharge, la Tesla Model 3 à propulsion et la BMW i4, notamment. Ces modèles ne recevaient rien du gouvernement canadien l’an dernier et offrent en 2023 jusqu’à 12 000 $ de rabais au total.

Les rabais du Québec et du Canada pour les véhicules électriques 2023