Voici quelques bons véhicules PHEV parce qu’il n’y a pas que les 100% électriques

Alors que les projecteurs sont rivés sur les véhicules électriques depuis quelques années, il est parfois pertinent de se rappeler qu’il existe d’autres technologies. En fonction de nos besoins, de notre mode de vie et de notre budget, la technologie hybride rechargeable peut s’avérer idéale.

Grosso modo, la technologie hybride rechargeable permet de rouler généralement quelques dizaines de kilomètres en mode tout électrique. D’un modèle à l’autre, l’autonomie varie en fonction de la taille de la batterie et de l’efficacité du véhicule. Essentiellement, la technologie hybride rechargeable permet, par exemple, d’effectuer la totalité de ses trajets quotidiens avec uniquement l’électricité. Puis, pour les plus longs trajets, le moteur à essence se met de la partie et on n’a pas à vivre de l’angoisse liée à l’autonomie et à la recharge d’un véhicule 100% électrique. Alors que certains identifient la technologie hybride rechargeable comme en étant une de transition pour laquelle il n’y a pas d’avenir, nous préférons penser que l’avenir est composé de plusieurs technologies et que les consommateurs pourront choisir parmi une vaste sélection. Il est important de souligner que bon nombre des véhicules hybrides rechargeables sont éligibles à des crédits gouvernementaux pouvant totaliser jusqu’à 10 000 $.

Voici quelques véhicules hybrides rechargeables qui sont débarqués depuis peu sur le marché ou qui se démarquent particulièrement.

Mazda CX-90 PHEV 2024 / Mazda CX-70 PHEV 2025

En remplacement du CX-9, Mazda a lancé pour 2024 le CX-90. Il s’agit d’un VUS intermédiaire à trois rangées. Les consommateurs ont le choix entre un moteur à six cylindres en ligne qui est agrémenté par la technologie d’hybridation légère et un moteur à quatre cylindres de 2,5 L qui est jumelé à un moteur électrique et à une batterie de 17,8 kWh. Cette deuxième proposition permet de parcourir jusqu’à 42 kilomètres en mode tout électrique. Actuellement sur le marché, il est le seul VUS intermédiaire à trois rangées à être doté de cette technologie. Le Mazda CX-90 est éligible à un crédit provincial de 5000 $ et à un crédit fédéral de 2500 $. Récemment, Mazda a également dévoilé le CX-70. Essentiellement, il s’agit du même véhicule et des mêmes motorisations. Or, la troisième rangée de sièges a été retirée.

Kia Niro PHEV 2024

Petit véhicule multisegment, le Kia Niro propose un format compact. Il est doté d’un hayon pratique et apprécié par la clientèle. Il propose trois technologies intéressantes: hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. Dans le cas de l’hybride rechargeable, on combine un moteur à essence de 1,6 L à un petit moteur électrique ainsi qu’à une batterie de 11,1 kWh. Cette dernière lui permet de rouler jusqu’à 55 kilomètres en mode électrique. Autrement, la consommation en conduite combinée n’est que de 4,8 L. Le Kia Niro PHEV est un véhicule très efficace. Qui plus est, il se qualifie pour des crédits qui totalisent 7500 $.

Toyota Prius Prime 2024

Introduite au tournant du millénaire, la Toyota Prius n’a plus besoin de présentation. Au cours de la précédente génération du modèle, le constructeur japonais a bonifié l’offre en ajoutant une version hybride rechargeable. Pour 2023, le modèle a été complètement renouvelé et la voiture a fait peau neuve. Son style est complètement différent, mais elle conserve ses grandes qualités de voiture hybride rechargeable. Son moteur à essence de 2,0 L travaille conjointement avec deux moteurs-générateurs et une batterie de 13,6 kWh. Elle peut se vanter d’avoir une autonomie électrique de 72 kilomètres et de se qualifier aux crédits gouvernementaux à la hauteur de 7500 $.

Il est à noter que le catalogue de Toyota compte également la présence du RAV4 Prime, soit une version hybride rechargeable du populaire VUS compact. Cette technologie est importante pour le constructeur. À cet effet, Philippe Crowe, responsable des communications pour Toyota Canada, a commenté que “la gamme de véhicules branchables offerte par Toyota Canada, tant PHEV que VE, joue non seulement un rôle essentiel dans la réduction des émissions de carbone, mais elle répond également aux besoins des Canadiens en proposant une approche équilibrée à l’égard de l’environnement et des exigences de conduite diverses à la grandeur du Canada. En 2023, nous avons vendu 11 645 véhicules hybrides branchables au Canada.”

Ford Escape PHEV 2024

Après des débuts qui ont été cahoteux, le Ford Escape PHEV a rapidement su s’implanter dans le segment des VUS compacts proposant la technologie hybride rechargeable. Si on opte pour ce modèle, on doit toutefois se contenter des roues motrices avant. Sa batterie de 14,4 kWh permet une autonomie électrique de 60 kilomètres. Il est éligible à des crédits gouvernementaux de 7500 $.

En plus du traditionnel moteur à combustion, le marché automobile propose diverses technologies comme l’hybride, le 100% électrique, l’hydrogène et l’hybride rechargeable. Cette dernière permet de circuler en mode tout électrique pendant un certain nombre de kilomètres, de profiter des crédits gouvernementaux sans toutefois devoir composer avec l’angoisse liée à l’autonomie et la recharge lors des longs trajets.