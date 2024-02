Voici les Supercars présents au Salon de l’Auto de Toronto

Plusieurs modèles exclusifs de constructeurs variés sont montrés à Toronto.

Quelques-unes de ces voitures sont alimentées par une mécanique hybride ou entièrement électrique.

Les modèles phares incluent la Rimac Nevera, la Pininfarina Battista, et la Bugatti Chiron Pur Sport.

Les voitures exotiques et les supercars ne manquent pas au Canadian International AutoShow (CIAS) qui se tient à Toronto du 16 au 25 février 2024.

En effet, une grande variété de supercars, de muscle cars et de voitures de sport sont présentées au public, dont beaucoup pour la première fois au Canada.

Signe de l’évolution de l’industrie automobile, bon nombre de ces véhicules extrêmes sont exclusivement ou partiellement propulsés par des électrons, notamment la Rimac Nevera, qui est la pièce maîtresse de l’exposition de Grand Touring Automobiles.

Outre cette supercar construite en Croatie, le concessionnaire haut de gamme de la région de Toronto a également apporté une Bugatti Chiron Pur Sport, une Pininfarina Battista, une Aston Martin BD12 Volante, une Lamborghini Revuelto et même un exemplaire de la Countach LPI 800-4, qui est un renouveau de l’icône des années 80 produite en seulement 112 exemplaires.

Ailleurs dans le Metro Toronto Convention Centre se trouvent les stands du Pfaff Auto Group, qui expose des modèles McLaren tels que l’Artura et la 720S GT3 EVO, ainsi que la gamme Pagani.

Des voitures de sport plus accessibles sont également présentes au salon, puisque Chevrolet y expose sa nouvelle Corvette E-Ray hybride et que Ford a présenté le muscle car Mustang Dark Horse 2024.

En parlant de voitures musclées, Dodge présente pour la première fois au Canada le concept Charger Daytona SRT, qui préfigure la version électrique de son prochain modèle de performance.

Voici ces modèles en images tels qu’ils apparaissent à Toronto :

Aston Martin DB12 Volante

Présenté pour la première fois au Canada, ce modèle est une version décapotable du récent Grand Tourer de la marque britannique. Sous son long capot se cache un moteur V8 biturbo de 4,0 litres construit par AMG qui génère 671 chevaux et 590 lb-pi de couple.

Bugatti Chiron Pur Sport

Si la Bugatti Chiron « normale » n’est pas assez exclusive pour vous, le modèle Chiron Pur Sport, limité à 60 exemplaires dans le monde, pourrait vous intéresser. L’une de ces 60 variantes de la supercar française, axée sur la maniabilité, est arrivée à Toronto. Monté à l’arrière, un moteur W16 de 8,0 litres équipé de quatre turbocompresseurs délivre une puissance de 1 479 chevaux et un couple de 1 180 lb-pi.

Chevrolet Corvette E-Ray

La E-Ray est la nouvelle version hybride de la Corvette C8 à moteur central. C’est aussi la voiture la plus rapide à porter ce nom depuis son introduction dans les années 50. Grâce à un petit moteur électrique situé sur l’essieu avant et à un moteur V8 de 6,2 litres placé derrière le conducteur, qui développent ensemble 655 chevaux et 595 lb-pi de couple, la Corvette E-Ray peut atteindre 97 km/h en 2,5 secondes, soit plus vite que la ZO6 à essence.

Concept Dodge Charger Daytona SRT

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un véhicule de série, le concept Dodge Charger Daytona SRT préfigure la version électrique de la prochaine génération de muscle cars du constructeur américain. Sous son design inspiré des années 60, ce modèle disposera d’une architecture électrique très moderne qui devrait le rendre plus rapide que les modèles actuels propulsés par le V8 Hellcat, selon Dodge. La version de production devrait également proposer des moteurs à essence, mais pas de V8.

Ford Mustang Dark Horse

Dodge n’est pas la seule à présenter une nouvelle muscle car au salon puisque Ford a exposé la Mustang Dark Horse 2024, une version prête à rouler sur circuit de la nouvelle Mustang dotée d’un moteur V8 de 500 chevaux et d’une boîte manuelle Tremec à six vitesses.

Lamborghini Revuelto

La Lamborghini Revuelto est la dernière supercar de la marque italienne, et la plus puissante de son histoire. En effet, son groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d’un moteur V12 de 6,5 litres et de trois moteurs électriques lui permet de générer 1 001 chevaux.

Lamborghini Countach LPI 800-4

Comme son nom l’indique, cette supercar est un renouveau moderne de l’emblématique Lamborghini des années 70 et 80, qui a fêté ses 50 ans en 2021. Malgré son design d’inspiration rétro, cette supercar est très moderne et dispose d’un groupe motopropulseur V12 mild-hybrid qui délivre 803 chevaux.

McLaren Artura, 720S GT3 EVO et 750S Spider

Trois véhicules Mclaren sont exposés sur le stand Pfaff, à commencer par l’Artura. Considérée comme le modèle d’entrée de gamme de la marque, cette supercar est équipée du premier groupe motopropulseur hybride rechargeable de McLaren, ainsi que de son premier moteur six cylindres. Cette combinaison permet d’obtenir une puissance de 671 chevaux et un couple de 531 lb-pi. Une voiture de course 720S GT3 EVO, qui a participé à la Rolex 24 at Daytona sous la bannière Pfaff Motorsports en janvier dernier, est également présente, ainsi qu’une 750S Spider, qui est essentiellement une version plus légère et plus puissante de l’ancienne 720S, dotée d’un V8 biturbo de 4,0 litres développant 740 chevaux.

Pagani Huayra et Zonda R Liquid

Trois modèles Pagani sont également présents sur le stand Pfaff, dont les versions coupé et cabriolet de la Huayra. Cette supercar n’a été produite qu’à 200 exemplaires, 100 pour le coupé et 100 pour le cabriolet. Les deux modèles partagent le même moteur V12 biturbo de 6,0 litres développé spécialement pour la Huayra par AMG. L’autre modèle exposé est une Zonda R Liquid, une version unique de la déjà très exclusive Zonda R, dont la carrosserie est entièrement réalisée en fibre de carbone.

Pininfarina Battista

Conçue par le célèbre cabinet de design italien, cette supercar est entièrement électrique et affiche des performances qui en font l’une des voitures les plus rapides au monde, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1,86 seconde et une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h.

Rimac Nevera

Considérée comme la pièce maîtresse de l’exposition Grand Touring Automobile, la Rimac Nevera est une supercar entièrement électrique qui détient plus de 20 records de performance, grâce à sa puissance de 1 888 chevaux qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 1,81 seconde et d’atteindre une vitesse de pointe de 451 km/h.