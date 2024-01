Voici l’ensemble décor bronze de la Ford Mustang Mach-E GT 2024

La Mustang Mach-E GT Bronze 2024 se distingue par ses caractéristiques soigneusement sélectionnées. Les jantes de 20 pouces en aluminium peint bronze ténébreux sont au cœur de son design. Les écussons de porte « Mach-E 4X » de la Mustang et l’écusson GT à l’arrière, tous deux en bronze ténébreux, ajoutent à l’allure distinctive du véhicule.

La grille de calandre audacieuse en maille bronze ajoute une couleur dynamique et un style agressif à l’extérieur de la Mach-E. Le groupe décor Bronze est disponible en trois couleurs de carrosserie : noir ombre, blanc étoilé métallisé trois couches et la nouvelle couleur vert éruption. Chaque option de couleur a été choisie pour compléter les accents de bronze.

Au-delà de son attrait esthétique, le groupe d’apparence Bronze de la Mustang Mach-E GT offre une amélioration des performances en option. Cette amélioration, dont les détails seront communiqués ultérieurement, promet d’offrir le temps de 0 à 100 le plus rapide de toutes les Mustang Mach-E jamais réalisées.

Le modèle GT « normal » est désormais doté de nouvelles caractéristiques de série qui améliorent à la fois ses performances et son confort. Le système d’amortissement MagneRide assure une tenue de route optimale, s’adaptant aux conditions de route changeantes pour une conduite plus douce et plus contrôlée. Les composants axés sur les performances, notamment les rotors avant de 385 millimètres avec étriers de frein avant Brembo peints en rouge et les sièges Ford Performance, ne sont pas seulement fonctionnels, ils sont aussi esthétiques.

Le siège conducteur à 10 réglages électriques ajoute une couche de confort et de personnalisation, garantissant que chaque voyage à bord de la Mach-E GT est aussi confortable qu’exaltant.

La Mustang Mach-E GT 2024 avec l’ensemble d’apparence Bronze sera disponible en ligne plus tard cet hiver. Le prix de la Mustang Mach-E GT AWD avec autonomie étendue et ensemble Bronze commence à 81 990 $.