Voici le nouveau Range Rover Sport SV Edition One 2024

C’est le Ranger Rover le plus puissant de tous les temps.

Les chiffres de performance sont stupéfiants.

Le Range Rover Sport SV Edition One 2024, modèle phare en matière de performances, est prêt à redéfinir le luxe sportif grâce à ses technologies innovantes d’amélioration des performances, à ses caractéristiques inédites et à sa disponibilité exclusive. Ce nouveau modèle représente l’apogée de l’engagement de Range Rover à offrir un équilibre parfait entre puissance, confort et style.

L’une des innovations majeures du Sport SV est la suspension pneumatique Hydraulic Interlinked 6 D Dynamics avec contrôle du tangage et du roulis, une première mondiale. Ce système révolutionnaire maintient une position presque horizontale lors des accélérations, des freinages et des virages extrêmes, ce qui garantit un équilibre parfait et une expérience de conduite inégalée.

Le Range Rover Sport SV 2024 est le Range Rover le plus puissant jamais produit, doté d’un moteur V8 Twin Turbo hybride léger de 626 ch capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 290 km/h. Le VUS peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes dans le nouveau mode SV optimisé pour la dynamique.

En plus de ses performances remarquables, le Sport SV propose en première mondiale une option de jantes en fibre de carbone de 23 pouces, contribuant à un gain de poids total de 76 kg. Cette réduction de la masse non suspendue améliore la maniabilité, l’accélération et la qualité de conduite pour une expérience de conduite vraiment exceptionnelle.

Le Range Rover Sport SV présente également une première option de freins en céramique de carbone Brembo, légers et puissants, avec des étriers SV exclusifs à huit pistons, garantissant toujours des performances de freinage exceptionnelles.

Les éléments de design affirmés comprennent un extérieur aéré avec une face avant reprofilée, des bas de caisse, un capot en fibre de carbone et des embouts d’échappement quadruples. L’intérieur SV, axé sur la performance, ajoute une couche supplémentaire d’exclusivité à ce véhicule déjà impressionnant.

Autre nouveauté Range Rover, le nouveau siège Body and Soul intègre la dernière technologie audio sensorielle embarquée, permettant aux passagers de ressentir le son et d’expérimenter les bienfaits du bien-être tout en voyageant dans un confort apaisant.

Pendant la première année de production, le Range Rover Sport SV sera disponible exclusivement pour des clients sélectionnés, sur invitation uniquement, dans la spécification SV Edition One en édition limitée. Ce niveau d’exclusivité garantit que les propriétaires feront partie d’une véritable élite.

Le Range Rover Sport SV 2024 est à l’avant-garde des mises à jour de la famille Range Rover Sport, avec notamment l’introduction d’un nouvel hybride électrique rechargeable de 542 ch et du dernier système d’infodivertissement Pivi Pro4.