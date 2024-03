Voici la nouvelle station de recharge la plus rapide de toutes

La nouvelle station à Manhattan écrase les autres sources d’alimentation des VE

Elle peut fournir plus d’énergie que n’importe quel véhicule électrique actuel ne peut en absorber.

Une société new-yorkaise spécialisée dans la recharge des véhicules électriques affirme disposer des stations de recharge les plus rapides du pays. La première station de ce type a ouvert ses portes cette semaine et l’entreprise affirme qu’elle peut augmenter l’autonomie d’un véhicule électrique de 3 900 km en une heure seulement.

La société s’appelle Gravity, et la première de ses stations de charge rapide de 500 kW a été inaugurée dans un stationnement de Manhattan. Elle dispose de 24 places et est disponible sept jours sur sept, avec un système de paiement et de surveillance sur place.

Avec une puissance de 500 kW, ces chargeurs sont les plus rapides du marché, capables de produire plus d’électrons que n’importe quels autres chargeurs. Les chargeurs les plus rapides sont ceux de 350 kW, et même le dernier superchargeur de Tesla ne peut battre ce chiffre.

Il est intéressant de noter que Gravity a déclaré (via Green Car Reports) que sa station de charge n’ajoutait aucune contrainte au réseau et que le bâtiment n’avait pas besoin d’être modernisé. L’unité de 500 kW est minuscule, avec une hauteur de 18 pouces et une épaisseur de 8 pouces, soit à peu près la taille de deux stations de niveau 2. La plupart des stations de niveau 3 sont des monolithes de quelques mètres de haut qui nécessitent des transformateurs encore plus grands à proximité.

Le plus gros problème est qu’aucune voiture en vente aujourd’hui n’est capable de se recharger aussi rapidement. Les voitures les plus rapides en vente aujourd’hui, y compris la Lucid Air, ne peuvent supporter que 350 kW. Néanmoins, si l’on considère le grand nombre de stations de niveau 3 de 50 kW, désormais archaïques, il semble préférable d’avoir une longueur d’avance plutôt que d’être à la traîne.