Vision Qe : un aperçu du premier VÉ d’Infiniti à Tokyo

Le constructeur montrera également d’autres modèles d’avenir.

L’ère électrique d’Infiniti s’amorce bientôt.

Le Vision Qe prend la forme d’un véhicule au toit arrondi.

Le Salon de la Mobilité de Tokyo va bientôt ouvrir ses portes, ce qui explique la multiplication des annonces provenant de plusieurs marques automobiles. Déjà, Honda, Nissan, Subaru et Mazda ont annoncé leurs couleurs en titillant le public et force est d’admettre que l’édition 2023 de l’exposition s’annonce riche en dévoilements d’envergure.

Cette fois, c’est au tour d’Infiniti de préparer ses disciples en promettant la venue de ce prototype Vision Qe, une étude de style qui montrera ce à quoi il faut s’attendre du tout premier véhicule électrique de la marque. Infiniti, malgré l’implication hâtive de la maison-mère Nissan dans le créneau électrique avec la Leaf il y a plus d’une décennie, tarde encore à dévoiler ses plans d’électrification.

Sur cette photo qui n’en dit pas beaucoup sur ce véhicule concept, on découvre tout de même une silhouette de coupé, que ce soit sous la forme d’un multisegment ou d’une berline à toit fuyant, on sait au moins que la partie arrière de ce dernier portera fièrement les lettres I-N-F-I-N-I-T-I sur son postérieur, une stratégie déjà employée par le département de design de la marque.

S’il est clair qu’il faudra patienter encore quelques saisons avant de voir ce premier véhicule électrique signé Infiniti, le constructeur va aussi profiter de son passage à Tokyo pour y montrer « plusieurs nouveaux modèles impressionnants ». On devine que certains des modèles existants seront redessinés ou fortement remaniés.

Tout indique que le plan Ambition 2030, le nom donné à la stratégie d’avenir d’Infiniti, est de retour sur les rails. Il faut espérer que oui, car les dernières années ont été difficiles pour les stratèges de la division luxueuse de Nissan. Les ventes sont en chute libre et la gamme de modèles ne semble pas fortement interpeller les consommateurs. Infiniti a en effet besoin de renouveau et le 24 octobre prochain, on en saura plus sur ce que compte faire la haute direction pour redevenir une marque plus sérieuse dans l’arène des marques de luxe.