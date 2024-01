VinFast se prépare à l’expansion du marché canadien

VinFast, le fabricant vietnamien de véhicules électriques (VE), renforcera très bientôt sa présence au Canada. L’entreprise a fait les manchettes pour un certain nombre de raisons, dont certaines laissent planer un doute non seulement sur la qualité du produit, mais aussi sur les pratiques commerciales. Néanmoins, VinFast poursuit son chemin et nommera bientôt ses premiers concessionnaires canadiens, tout en continuant d’élargir sa gamme de produits et d’établir une base de production plus solide en Amérique du Nord.

Le parcours de VinFast au Canada a commencé par l’ouverture de salles d’exposition appartenant à l’entreprise dans des provinces clés : la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec. Ces salles d’exposition, dont certaines proposent également des services d’entretien, représentent la phase initiale de la stratégie de pénétration du marché de VinFast. Cependant, malgré les plans initiaux, VinFast s’oriente maintenant vers un modèle de concessionnaire franchisé, reconnaissant l’importance de l’expertise locale en matière de vente au détail.

Cette décision fait suite au succès récent de VinFast aux États-Unis, où l’entreprise a signé avec ses cinq premiers concessionnaires américains. Le Thi Thu Thuy, présidente du conseil d’administration de VinFast, a confirmé les discussions en cours avec les détaillants canadiens lors de sa participation au CES à Las Vegas le 9 janvier. Bien qu’aucun calendrier précis n’ait été divulgué pour la désignation des premiers concessionnaires canadiens, selon Automotive News Canada, Mme Thuy s’est montrée optimiste quant aux discussions en cours.

La transition vers un modèle de concessionnaire franchisé marque un changement important par rapport à l’approche initiale de VinFast en matière de vente directe. L’entreprise avait déjà informé les investisseurs de son intention de compléter les canaux de vente internes par des distributeurs locaux sur des marchés cibles spécifiques. Cette évolution de la stratégie de vente au détail pourrait également impliquer le transfert de certaines de ses salles d’exposition existantes aux nouveaux concessionnaires.

L’expansion de VinFast au Canada coïncide avec l’élargissement de sa gamme de véhicules et l’établissement d’une présence industrielle en Amérique du Nord. L’entreprise a présenté au CES son prochain VF 3, un mini crossover destiné aux consommateurs urbains soucieux de leur budget. Le VF 3 devrait offrir une autonomie de plus de 200 kilomètres, mais le prix et le calendrier de livraison pour le Canada n’ont pas encore été dévoilés.

Les projets futurs de l’entreprise comprennent l’introduction du crossover VF 9 et d’un pick-up de taille moyenne, le concept VF Wild. Le VF Wild, doté d’un lit flexible extensible à la cabine, devrait être produite d’ici 2026 et pourrait figurer parmi les véhicules fabriqués dans la future usine d’assemblage de VinFast en Caroline du Nord. Cette usine, cruciale pour une livraison plus rapide aux consommateurs nord-américains, devrait être opérationnelle d’ici le second semestre 2025.