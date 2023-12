Vinfast présente la VF 3, un nouveau concept, au CES 2024

Le microvéhicule électrique arrive pour la première fois aux États-Unis

Un nouveau concept sera dévoilé

Le constructeur de voitures électriques Vinfast se rendra au CES. L’entreprise prévoit de dévoiler un nouveau concept pour la première fois, ainsi que de présenter ses autres véhicules électriques et ses nouveaux vélos électriques.

Le premier véhicule présenté par la société est le Vinfast VF3. Il s’agit d’un multisegment électrique sous-compact qui n’est pas encore commercialisé aux États-Unis.

Il est vraiment minuscule, avec seulement deux portes et une longueur totale inférieure de 75 cm à celle d’une Mitsubishi Mirage, mais le fait de l’amener au CES de Las Vegas — la première fois qu’il y est exposé — pourrait être un signe de ventes aux États-Unis et au Canada.

D’autre part, Vinfast a lancé la voiture en disant qu’elle était « conçue spécifiquement pour le marché vietnamien ». Mais le grand attrait de la VF 3 est qu’elle pourrait arriver chez les concessionnaires pour moins de 20 000 $ avant les incitations.

Le second modèle est le « dernier concept de véhicule électrique » de Vinfast. C’est tout ce que l’entreprise dit, et c’est donc un véritable aguichage. La société n’ira probablement pas plus petit que le 3 ou plus grand que le 9, mais elle a aussi utilisé tous les chiffres entre le 3 et le 9 sauf le 4, donc nous pensons que le 4 sera le nom du modèle.

Enfin, Vinfast présentera ses vélos électriques DrgnFly au salon. Cette gamme de vélos a été annoncée pour la première fois au CES l’année dernière. Cette année, il sera possible de les conduire.

« Le CES est un salon de technologie grand public très influent dans le domaine de la technologie et en particulier dans l’industrie des VE. Notre présence au CES 2024 affirme notre engagement inébranlable à façonner l’avenir du transport durable, et nous sommes ravis de présenter les innovations révolutionnaires qui nous propulseront davantage vers cet objectif ambitieux », a déclaré Tran Mai Hoa, directeur général adjoint des ventes et du marketing de VinFast Global.

La conférence de VinFast se tiendra le 9 janvier.