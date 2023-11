VinFast lève le voile sur son nouveau VF 7

Le véhicule n’est pas encore en vente chez nous, mais ça ne devrait tarder.

Le VF 7 sera vendu moins cher que le VF8 et le VF 9.

Le multisegment a des dimensions similaires à celles du Volkswagen ID.4.

Le constructeur VinFast a procédé au lancement d’un autre véhicule utilitaire sport aujourd’hui, le VF 7. Au moment d’écrire ces lignes, le nouveau modèle plus petit que les deux modèles actuellement en vente chez nous – le VF8 et le VF 9 – est destiné à une commercialisation en sol vietnamien.

Mais, comme le jeune constructeur cherche à gagner des parts de marché partout où il s’installe, il est clair que l’Amérique du Nord s’inscrit comme une option logique pour ce modèle qui pourrait même se vendre à un tarif préférentiel aux États-Unis de 35 000 $. Ce nouveau modèle compact viendra jouer dans les plates-bandes du Volkswagen ID.4 et du Hyundai Ioniq 5 pour ne nommer que ces deux modèles populaires.

En termes de design, le VF 7 respecte la ligne de pensée de la marque avec ces feux de jour en « V » aux deux extrémités, eux qui sont complétés par des blocs optiques installés plus bas sur le bouclier. Le VF 7 n’essaye pas d’en faire trop à l’extérieur avec des poignées de portières intégrées, une trappe pour le port de recharge sur l’aile gauche avant, des bas de caisse noirs et cette impression de « toit flottant » à l’arrière.

VinFast a aussi dévoilé les spécifications du modèle compact. Dans la livrée de base, le VF 7 se contente d’un moteur monté à l’avant, le moulin qui livre une puissance de 201 chevaux et un couple de 228 lb-pi. Cette version autorise également une autonomie entre les recharges estimée à 450 km selon le cycle de calcul WLTP. Dans la version Plus, le VF 7 passe en mode intégral avec deux moteurs, une puissance de 348 chevaux et un couple de 368 lb-pi. L’autonomie, quant à elle, diminue très peu avec 431 km possibles entre les recharges. Le véhicule fait aussi appel à un bloc de batteries d’une capacité de 75,3 kWh.

L’habitacle est, à l’instar de plusieurs modèles électriques récents, très épuré. La planche de bord se contente d’un seul écran central et tactile avec quelques touches à sa base. La taille de l’écran est de 12,9 pouces dans la version moins équipée et passe à 15 pouces pour le niveau Plus. Mentionnons aussi que le VF 7 est un véhicule capable d’asseoir cinq passagers seulement.

Il sera intéressant de voir à quel moment VinFast a l’intention de greffer ce multisegment électrique plus accessible à son alignement nord-américain, car il faut l’avouer, le constructeur a déjà un onglet consacré à ce futur modèle sur son site web officiel. Le VF 7 devrait en principe glisser sous le cap des 50 000 $ canadiens lorsqu’il arrivera chez nous d’ici un an ou deux.