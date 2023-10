VinFast envisage d’introduire la VF 3 à 20 000$ coût sur le marché américain

VinFast réfléchit à l’introduction de sa minivoiture électrique VF 3 à prix abordable aux États-Unis, alors que les concessionnaires seraient derrière cette demande.

La VF 3 de VinFast, initialement conçue pour le marché vietnamien, est une voiture électrique compacte à deux portes.

Le prix potentiel de la VF 3 aux États-Unis pourrait être inférieur à 20 000 $.

L’entreprise tend vers une approche de vente hybride, impliquant à la fois des ventes directes et des concessions franchisées aux États-Unis.

Automotive News a récemment mis en lumière les projets de VinFast d’élargir éventuellement sa gamme de véhicules aux États-Unis avec la minivoiture électrique VF 3. Originellement conçu pour le public vietnamien, ce véhicule compact à deux portes, mesurant seulement 10,2 pieds de longueur, a suscité l’intérêt parmi les concessionnaires aux États-Unis qui voient son attrait potentiel pour les consommateurs américains soucieux de leur budget.

Dans le cadre de sa stratégie commerciale, VinFast est actuellement en transition d’une vente exclusivement en directe vers une approche de vente au détail hybride plus diverse. Ce changement englobe l’inclusion des concessions franchisées dans son modèle de vente. L’entreprise a révélé que les premières discussions avec les concessionnaires ont été extrêmement positives, indiquant un vif intérêt pour la marque et sa gamme de véhicules électriques.

Bien que VinFast n’ait pas encore divulgué de détails spécifiques sur l’introduction de la VF 3 aux États-Unis, l’entreprise reconnaît l’enthousiasme manifesté par les concessionnaires et évalue actuellement le potentiel du véhicule sur le marché américain. Le véhicule lui-même, tel que décrit dans un communiqué de presse de juin, affiche un design entre une voiture et un VUS, caractérisé par ses formes géométriques audacieuses et ses lignes prononcées.

Compte tenu de la disparition de certains mini-véhicules aux États-Unis, comme la Fiat 500 et la Chevrolet Spark, les concessionnaires potentiels voient la VF 3 comme une option attrayante pour les consommateurs à la recherche d’un nouveau véhicule à un prix accessible, éventuellement en dessous de la barre des 20 000 $. De plus, le conseiller Duke Hale a souligné que le prix potentiel de la VF 3 pourrait la rendre éligible à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $, réduisant encore davantage le coût pour les acheteurs.

En conclusion, bien que les véhicules plus grands dominent le marché américain, le tarif compétitif de la VF 3 pourrait attirer les jeunes acheteurs et ceux qui cherchent une entrée abordable dans le segment des VÉ.