VinFast confirme que le diminutif VF3 sera offert en Amérique du Nord

Ce futur modèle est beaucoup plus petit que la Chevrolet Bolt EV actuelle.

Ce modèle devrait avoir environ 200 kilomètres d’autonomie.

Les livraisons devraient débuter vers la fin de l’année, avec un prix de base américain de moins de 20 000$.

Le constructeur automobile vietnamien VinFast vient d’annoncer un autre nouveau modèle qui arrivera sur le marché nord-américain : le VF3.

Alors que l’entreprise ne propose toujours que le VF8 aux États-Unis et au Canada, elle a déjà dévoilé le plus grand VF9 et les plus petits VF6 et VF7.

Aujourd’hui, un quatrième modèle s’ajoute à la future gamme de la marque, sous la forme d’un minuscule multisemgent sous-compact qui pourrait devenir le plus petit et le plus abordable des véhicules électriques capables de rouler sur autoroute en Amérique du Nord.

En effet, les dimensions annoncées par VinFast pour le VF3 montrent qu’il est nettement plus petit que l’actuelle Chevrolet Bolt EV, et le prix de départ visé aux États-Unis serait inférieur à 20 000 dollars.

Pour ce prix, les acheteurs doivent s’attendre à obtenir un petit véhicule à l’allure originale qui offrira une autonomie d’environ 125 miles (200 kilomètres).

Bien que cela puisse sembler peu, il convient de rappeler que tout autre véhicule électrique sur le marché coûte des milliers de dollars de plus que ce que le VF3 est censée coûter.

Bien sûr, un prix aussi bas signifie que le VF3 sera plutôt basique, mais le constructeur automobile affirme qu’un écran d’info divertissement de 10 pouces sera inclus, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto.

En termes de praticité, le VinFast VF3 offrira jusqu’à 550 litres d’espace de chargement avec les sièges arrière rabattus, ce qui est un peu plus que ce que l’on trouve dans la plupart des hatchbacks sous-compacts, lorsque ceux-ci ont les sièges arrière relevés.

Compte tenu de cette information et du fait que VinFast n’a pas révélé le volume de chargement que le VF3 sera capable d’emporter avec ses sièges arrière en place, nous nous attendons à ce que le rabattement d’un siège arrière soit pratiquement obligatoire pour charger le coffre.

Néanmoins, le VF3 pourrait être un atout important pour la jeune marque, car les prix toujours plus élevés des VÉ et des voitures en général ont laissé un vide sur le marché des modèles électriques vraiment abordables.

Toutefois, pour connaître le succès, VinFast devra corriger certaines lacunes apparues depuis l’introduction du VF8, notamment un réseau de service encore trop petit pour soutenir les ventes visées.

De plus amples informations sur le VinFast VF3 devraient être disponibles dans les mois à venir, car les livraisons devraient commencer au Vietnam au cours du troisième trimestre et les États-Unis devraient suivre peu après.

