VinFast au Salon International de l’Auto de Toronto: pas moins de 6 véhicules électriques

Pour une deuxième année consécutive, VinFast est présente au Salon International de l’Auto de Toronto avec sa gamme de véhicules électriques.

Le petit VF 3 attirera sans doute beaucoup les regards.

La camionnette électrique Wild retiendra assurément l’attention.

Les visiteurs du salon pourront mettre à l’essai le VF 8.

Parmi les grandes attractions du kiosque de VinFast au Salon International de l’Auto de Toronto qui se tiendra du 16 au 25 février au Palais des congrès du Toronto métropolitain, on ne peut passer sous silence la présence du VF 3 et du Wild.

Le VF 3 est un tout petit VUS dévoilé plus tôt cette année en primeur mondiale dans le cadre du Consumer Electronics Show à Las Vegas. Ses dimensions sont les suivantes: 125,6 pouces de long et 66,1 pouces de large. Son habitacle comporte un écran de 16 pouces. Son autonomie est estimée à environ 201 kilomètres d’après les données fournies par le manufacturier. Bien qu’il soit encore à l’étape du prototype, le constructeur vietnamien a annoncé son intention de le commercialiser en Amérique du Nord. Le volume total de chargement du VF 3 est de 550 L lorsque la banquette arrière est rabattue.

Toujours dans le cadre du salon CES, VinFast a levé le voile sur le Wild. Il s’agit d’une camionnette entièrement électrique qui est l’une de vedettes du kiosque de la marque au Salon International de l’Auto de Toronto. Elle s’inscrit dans la lignée des Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV ainsi que Ram Revolution. Le VinFast Wild mesure 209 pouces. Comme on peut le voir, la paroi entre la cabine et la caisse est rabattable afin d’optimiser la longueur de chargement. Celle-ci s’étire de cinq à huit pieds. Il est intéressant de mentionner que le Wild est doté de portes-suicide et que celles-ci n’ont pas de cadre de fenestration. On remarque également son toit panoramique ainsi que ses rétroviseurs latéraux numériques.

En plus de ces deux modèles qui retiendront l’attention, les visiteurs de l’événement pourront également voir de près les VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9. Qui plus est, ils pourront poursuivre leur expérience avec cette marque nouvellement débarquée sur le marché nord-américain en mettant à l’essai le VF 8 sur un circuit intérieur.

Rappelons que le Salon International de l’Auto du Canada se tiendra du 16 au 25 février 2024 au Palais des congrès du Toronto métropolitain.