VinFast accélère son expansion aux États-Unis avec un nouveau réseau de concessionnaires

VinFast a des projets d’expansion relativement importants pour les États-Unis. L’entreprise, qui est initialement entrée sur le marché américain avec un modèle de vente directe, a annoncé son intention d’ouvrir des centaines de points de vente dans tout le pays d’ici à la fin de 2024.

VinFast, qui exploite actuellement 13 salles d’exposition en Californie, a commencé son périple aux États-Unis au début de l’année, en se concentrant sur le modèle VF 8 entièrement électrique. Malgré des débuts modestes — Experian n’a recensé que 237 immatriculations de VF 8 jusqu’en septembre —, l’entreprise ne ralentit pas ses activités. Elle prévoit de passer de la vente directe à un réseau complet de concessionnaires selon CarBuzz.

Les prochaines offres de VinFast comprennent les modèles VF 9, VF 6 et VF 7, qui devraient arriver sur le marché après la VF 8. L’expansion de l’entreprise n’est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de variété et d’accessibilité. La VF 3, qui vient s’ajouter à la gamme, a déjà suscité un vif intérêt parmi les revendeurs américains potentiels. Son attrait réside dans son prix abordable — potentiellement inférieur à 20 000 $ — et dans son éligibilité à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques, ce qui pourrait réduire le coût de la location à 12 500 $ seulement.

La stratégie d’expansion du réseau de concessionnaires marque un changement important par rapport aux plans précédents de VinFast. Initialement, l’entreprise avait l’intention de lancer la VF 9 aux États-Unis cette année, mais elle a maintenant reporté ce lancement à 2024. Cet ajustement n’a toutefois pas entamé l’enthousiasme des revendeurs, en particulier pour la VF 3, compacte et économique.

La transition, annoncée pour la première fois en août, a déjà attiré l’attention. Avec 70 demandes de concessionnaires reçues, VinFast est en bonne voie pour établir bientôt 125 points de vente dans tout le pays. Ce changement stratégique reflète l’engagement de l’entreprise à étendre sa portée sur le marché et à offrir aux consommateurs américains des options plus accessibles en matière de véhicules électriques. En s’éloignant des ventes directes et en adoptant un réseau de distributeurs, l’entreprise pense pouvoir accélérer sa croissance et s’implanter plus solidement sur le marché concurrentiel des VE aux États-Unis.