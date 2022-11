VinFast : à quoi s’attendre comme consommateur

Nha Trang, Vietnam — Les deux modèles que la nouvelle entreprise vietnamienne VinFast compte commercialiser chez nous, les VUS VF 8 et VF 9, sont à nos portes. De fait, les premiers exemplaires sont arrivés au pays et très bientôt, les premières boutiques de ce nouveau constructeur vont pousser à travers le pays.

Comme consommateur, il est normal de se questionner sur la suite des choses, car le modèle d’affaires que va proposer la firme est différent de ceux déjà en place. De plus, parce que, justement, on est en présence d’une nouvelle compagnie, nous n’avons pas de références à nous mettre sous la dent.

Autrement dit, on nage dans l’inconnu. Et comme client, l’inconnu, ce n’est pas toujours rassurant.

Afin d’y voir plus clair, examinons un peu de quelle façon VinFast va s’implanter au Canada, tout en jetant un coup d’œil aux ambitions du groupe et à sa vision pour la suite des choses.

Les boutiques VinFast

Commençons avec la base, soit l’endroit où il sera possible de rencontrer des employés de VinFast et de voir des véhicules. D’ici la fin de l’année, la compagnie souhaite ouvrir huit boutiques à travers le pays. Les trois premières vont voir le jour à Toronto, Montréal et Vancouver. Dans le premier cas, on parle de la région de Yorkdale, alors que chez nous, c’est le Carrefour Laval a été retenu.

En 2023, le nombre va passer à 20. Il faut savoir qu’on va retrouver trois types de boutiques : 1S, 2S et 3 S. En gros, les premières vont principalement se situer dans les centres commerciaux pour faire voir les produits à un maximum d’acheteurs potentiels et réaliser des ventes, au besoin. Les magasins 3S vont offrir la même chose, en plus du service, car ils seront localisés sur des artères principales et profiteront de plus d’espace (liste des endroits à venir). Dans le cas des points 2S, on va offrir le service, ainsi que le support nécessaire aux boutiques 1S qui sont situées à proximité. Certaines seront localisées simplement là où l’on ne trouvera pas de magasins 1S ou 3S.

C’est simple et complexe en même temps, mais tout va nous paraître plus clair lorsque les installations seront fonctionnelles. De plus, des services mobiles seront proposés. Encore une fois, plus de détails suivront sur le type de services et les procédures.

Se faire connaître

Évidemment, si VinFast ne fait qu’ouvrir des boutiques sans tenter de rejoindre les consommateurs canadiens de façon efficace, le tout va avoir l’effet d’un pétard mouillé. Conséquemment, on peut s’attendre à une stratégie de marketing agressive afin que la compagnie fasse connaître ses produits à la clientèle d’ici.

Questionnée sur la chose, la division canadienne nous a expliqué que son approche marketing allait être basée sur les expériences qu’elle allait faire vivre aux gens avec ses produits et services, question de bâtir le lien de confiance qui est si nécessaire pour espérer connaître un quelconque succès.

Voilà pourquoi les boutiques VinFast que nous allons voir apparaître seront la propriété de… VinFast. La pratique vise à avoir un contrôle sur les standards de qualité. Il est clair que l’entreprise aurait eu plus de difficulté à surveiller la chose avec des franchisés.

Comme le dit l’expression, « on n’a pas deux chances de faire une “bonne” première impression ». L’entrée en scène de l’entreprise sera scrutée de toute part et sa réussite est cruciale.

Enfin, ce qu’on va aussi voir, ce sont des campagnes ciblées nous faisant voir et entendre des gens bien satisfaits des produits de la compagnie. C’est de bonne guerre, mais notre rôle est ici de vous informer sur la provenance de tout cela. Au programme où nous avons été invités, les influenceurs étaient très nombreux et sans vouloir dénigrer ces derniers, vous n’entendrez jamais de mauvais commentaires de ce type d’intervenants.

En fait, la meilleure opinion que vous pourrez vous faire de la compagnie et de ses véhicules, c’est de vivre l’expérience vous-même en visitant une boutique et en faisant l’essai routier d’un véhicule. À ce titre, la compagnie mentionne que des programmes d’essais auront lieu pour permettre aux gens de découvrir les modèles proposés.

En attendant, vous pouvez toujours vous rabattre sur notre première expérience au volant du VUS VF 8 (lien vers l’essai du modèle VF 8).

Les ambitions de VinFast

Maintenant, la grande question ; où s’en va VinFast ? En fait, jusqu’où souhaite-t-elle se rendre ? Là-dessus, l’entreprise a été claire, à condition qu’on prenne le temps de lire à travers les lignes.

Huynh Du An, le chef de la direction de l’entreprise au Canada, nous a expliqué la chose ainsi par courriel.

« Nous sommes en concurrence avec des marques de voitures électriques et à moteur à combustion interne. Les points forts de VinFast sont une qualité de classe mondiale, d’excellentes expériences pour les clients, un service après-vente exceptionnel (garantie de 10 ans, services mobiles, réseau étendu de bornes de recharge publiques et politiques de vente attrayantes). En particulier, VinFast propose également des prix concurrentiels et des politiques de vente flexibles, rendant les véhicules électriques accessibles à tous. La première phase de pénétration du marché a donné des résultats extrêmement positifs et VinFast est très enthousiaste à l’idée d’être accueilli par les clients canadiens. Nous avons reçu 65 000 réservations pour le VF 8 et le VF 9 dans le monde, y compris des clients canadiens. Nous sommes convaincus que VinFast continuera d’amplifier la notoriété de la marque et de convaincre beaucoup plus de clients dans les années à venir, se rapprochant rapidement de l’objectif de devenir l’une des principales marques de véhicules électriques sur le marché. »

Ce que le dirigeant nous dit, en substance, c’est qu’on va dérouler le tapis rouge, en offrir plus que le client en demande et le faire avec des offres alléchantes, le tout en garantissant une grande qualité. Ce qu’il exprime à la fin est la clef ; VinFast souhaite devenir une des références en matière de véhicules électriques.

Et tout ce qu’on a pu voir au Vietnam nous porte à croire que la compagnie va prendre tous les moyens pour y parvenir. Car grande force de VinFast, c’est le support de Vingroup. Pour en savoir plus sur ce dernier et comprendre le rôle qu’il va jouer, on vous invite à consulter l’article suivant qui traite du véritable empire qu’est Vingroup (lien vers l’article sur l’empire Vingroup).

Le reste de l’histoire de VinFast au Canada va s’écrire à partir du moment où les premiers véhicules vont se retrouver dans les mains des consommateurs. Si le produit répond aux attentes, le succès sera au rendez-vous.

Nous allons suivre le tout de très près.