Venons-nous d’apercevoir le futur Nissan Murano 2025?

Il semblerait qu’une internaute a aperçu le Nissan Murano de nouvelle génération circuler sur les routes du Québec. En effet, c’est ce que laissent croire les photos que Julie Gauthier a partagé à Ecolo auto.

Comme on peut le voir, le véhicule porte une plaque d’immatriculation du Michigan qui est réservée aux manufacturiers automobiles. Également, le véhicule est recouvert d’une pellicule enveloppante afin de ne pas être identifié. Les écussons sont camouflés.

Le véhicule a été aperçu dans le stationnement d’un établissement de restauration rapide le 8 janvier 2024 à Charlesbourg au Québec.

Il ne s’agit pas de la première fois qu’un possible prototype du futur Nissan Murano est aperçu sur la route. En effet, un média américain a photographié un véhicule semblable en septembre dernier dans la région de métropolitaine de Detroit.

Pour l’heure, on connaît peu de détails concernant le Nissan Murano de future génération qui sera possiblement millésimé 2025. Nous n’avons sous la main aucune information technique. Or, dans un élan de spéculation, nous pourrions imaginer que la quatrième génération du Nissan Murano serait bâtie sur la plateforme DF utilisée pour les Nissan Pathfinder et Infiniti QX60. Aussi, il est légitime de croire que le futur Murano pourrait recevoir le moteur V6 atmosphérique de 3,5 L ou le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L.

Rappelons que le Nissan Murano de troisième génération est sur le marché depuis 2015. Celui-ci est mû par le V6 de 3,5 L jumelé à une transmission à variation continue. Il est doté des quatre roues motrices de série. Une légère mise à jour a été effectuée en 2019. Pour 2024, le Nissan Murano est offert à partir de 45 624 $. Quatre versions sont proposées: SV, SL, édition Minuit et Platine. Il peut accueillir jusqu’à cinq occupants.

Au moment de publier ces quelques lignes, nous étions dans l’attente d’un commentaire officiel de la part du département des relations publiques de Nissan Canada.