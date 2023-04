Véhicules Volvo 2023 : aperçu et changements

Nouveaux moteurs à hybridation légère dans toute la gamme.

Plus de puissance et plus grosse batterie pour le système hybride rechargeable T8 Recharge.

Nouvelles déclinaisons pour l’ensemble de la gamme.

Volvo s’est tournée vers un avenir plus vert il y a plusieurs années maintenant. Outre la décision de limiter sa gamme à des moteurs quatre cylindres de 2,0 litres, mais avec plusieurs niveaux de puissance, la marque introduit maintenant une hybridation légère, en plus de ses motorisations hybrides rechargeables et 100 % électriques existantes.

La marque a annoncé son intention de ne commercialiser que des véhicules électriques d’ici 2030, et pour y arriver, on introduira entre autres le multisegment Volvo EX90 tout électrique pour le millésime 2024. D’ici là, voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Volvo en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Volvo C40

Le Volvo C40 Recharge est le petit dernier de la gamme. Le multisegment aux allures de coupé est équipé de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 402 chevaux et un couple de 487 livres-pied, un rouage intégral et une batterie de 78 kWh, permettant une autonomie estimée à 364 kilomètres. Pas de changements significatifs pour le millésime 2023.

Volvo XC40 Recharge

Le Volvo XC40 Recharge dispose de la même motorisation et de la même architecture que le C40, alors on se retrouve donc avec un système à deux moteurs produisant 402 chevaux et un couple de 487 livres-pied, avec un rouage intégral également. La gamme propose désormais les déclinaisons Core, Plus et Ultimate.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Volvo S60 et V60

La berline Volvo S60 a reçu la nouvelle motorisation à hybridation légère l’an dernier. Nommée B5, elle peut être jumelée à un rouage à traction ou intégral, développant 247 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Entre-temps, la motorisation T8 Recharge hybride rechargeable voit sa puissance grimper à 455 chevaux et son couple, à 523 livres-pied. La familiale Volvo V60 obtient désormais le moteur B5 aussi, ainsi que la T8 Recharge, alors que la V60 Cross Country ne dispose que du moteur B5. Les déclinaisons offertes sont maintenant Core, Plus, Ultimate ainsi que la sportive Polestar Engineered.

Volvo S90 et V90

La berline Volvo S90 dispose maintenant de la motorisation B6 avec 295 chevaux et un couple de 310 livres-pied, ainsi que de la motorisation T8 Recharge hybride rechargeable à 455 chevaux. La familiale Volvo V90 Cross Country obtient aussi le moteur T6, mais pas le T8 Recharge. Les S90 et V90 proposent les déclinaisons Core, Plus et Ultimate.

Volvo XC40

Le Volvo XC40 reçoit des motorisations à hybridation légère, dont le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres nommé B4, développant 194 chevaux et un couple de 221 livres-pied, et le B5 avec 247 chevaux et 258 livres-pied. Les deux moteurs sont jumelés à un rouage intégral. Les déclinaisons Core, Plus et Ultimate sont maintenant proposées.

Volvo XC60

Le multisegment compact Volvo XC60 reçoit aussi des motorisations à hybridation légère, identifiées par B5 et B6. Le moteur B5 affiche 247 chevaux et un couple de 258 livres-pied, alors que le B6 génère 295 chevaux et 310 livres-pied. On peut également choisir la motorisation hybride rechargeable T8 Recharge avec 455 chevaux et un couple de 523 livres-pied, alors que la plus grosse batterie de cette variante permet une autonomie en conduite 100 % électrique de 58 kilomètres. Comme l’ensemble de la gamme, on a maintenant droit à trois niveaux d’équipement, les Core, Plus et Ultimate, de même que la version de performance Polestar Engineered.

Volvo XC90

La production du Volvo XC90 de deuxième génération arrive à terme, et le modèle sera éventuellement remplacé par le nouveau Volvo EX90. Toutefois, le millésime 2023 apporte un nouveau moteur B6 à hybridation légère, développant 295 chevaux et un couple de 310 livres-pied. Le XC90 propose aussi la motorisation hybride rechargeable T8 Recharge avec 455 chevaux et 523 livres-pied. Les déclinaisons désormais offertes sont Core, Plus et Ultimate.