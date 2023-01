Véhicules Lexus 2023 : aperçu et changements

Le Lexus RX a été complètement redessiné pour le millésime 2023.

Le multisegment électrique Lexus RZ bientôt en vente.

Mise à jour pour le Lexus UX, désormais hybride de série.

La marque de luxe Lexus était passablement occupée au cours du calendrier 2022, avec des lancements de nouveaux produits et l’arrivée de son premier véhicule 100 % électrique en Amérique du Nord. Et d’autres suivront bientôt, selon la compagnie.

En fait, d’ici 2025, Lexus introduirait plusieurs nouveaux modèles équipés d’une motorisation soit hybride rechargeable, 100 % électrique ou même à l’hydrogène. De plus, Lexus prévoit ne vendre que des VÉ en Amérique du Nord d’ici 2023. Entre-temps, voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Lexus en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Lexus RZ

Le tout premier véhicule 100 % électrique de la marque sur notre marché s’appelle le Lexus RZ. Le multisegment compact RZ 450e est disponible en trois déclinaisons au Canada, toutes équipées d’un rouage intégral et de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 312 chevaux. Sa batterie de 71,4 kWh procurerait une autonomie estimée à 360 kilomètres. Le nouveau RZ n’est pas encore disponible au moment d’écrire ces lignes, mais devrait l’être au cours de l’année 2023.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Lexus ES 300h

Pour 2023, la Lexus ES obtient un nouveau système multimédia nommé Lexus Interface, avec un écran tactile de 8,0 ou de 12,3 pouces, selon la finition choisie. Ce système comprend l’assistance vocale, les services connectés et une borne WiFi intégrée. La console centrale de la berline ES a aussi été redessinée, et l’on note de nouvelles garnitures intérieures. La ES 300h propose un système hybride composé d’un quatre cylindres de 2,5 litres et un moteur électrique pour une puissance totale de 215 chevaux. Deux nouvelles versions sont disponibles en 2023, soit la ES 300h F SPORT Design dotée d’une apparence sportive sans changements mécaniques, et la ES 300 h F SPORT 2 profitent d’une suspension sport adaptative ainsi qu’un habitacle habillé de garnitures F SPORT.

Lexus LC 500h

Le grand coupé Lexus LC 500h hybride est équipé d’un V6 de 3,5 litres et de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 354 chevaux. Outre la déclinaison Performance, le millésime 2023 voit l’arrivée de la version LC 500h Sur mesure, permettant aux acheteurs de personnaliser la voiture avec une palette de neuf teintes de carrosserie, un toit en fibre de carbone ou en verre, des sièges classiques ou sport, un aileron arrière actif ou fixe en fibre de carbone, en bien plus. Sinon, la gamme reçoit une révision de la suspension afin de rehausser l’agrément de conduite.

Lexus LS 500h

La berline Lexus LS 500h abrite le même système hybride que le coupé LC 500 h, soit un V6 de 3,5 litres appuyé par deux moteurs électriques pour une puissance totale de 354 chevaux. Un seul changement pour 2023, mais il est significatif, puisque l’on a maintenant droit au nouveau système multimédia Lexus Interface de la marque. Une seule déclinaison tout équipée est disponible pour la LS hybride, soit LS 500h Exécutif dotée de sièges arrière multiréglables pour les gens préférant se faire reconduire plutôt que de prendre le volant.

Lexus NX 350h et NX 450h+

Redessiné l’an dernier, le Lexus NX est offert avec des motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Le NX 350h dispose d’un quatre cylindres de 2,5 litres et de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 239 chevaux, alors que la NX 450h+ dispose d’un moteur électrique arrière plus puissant, pour un total de 304 chevaux, alors que son autonomie en conduite 100 % électrique est évaluée à 61 km. Le NX 350h propose les ensembles Signature, Luxe, Ultra-luxe et Exécutif, alors que le NX 450h+ est disponible en déclinaisons Ultra Premium, Exécutif et F SPORT 3. Le millésime 2023 n’apporte aucun changement.

Lexus RX 350h, RX 450h+, RX 500h F SPORT

Complètement redessiné cette année, le populaire Lexus RX propose désormais quatre motorisations, dont trois sont électrifiées. Le RX 350h dispose d’un quatre cylindres de 2,5 litres avec deux moteurs électriques, développant un total de 246 chevaux. Le RX 450h+ hybride rechargeable qui sera disponible au cours du calendrier 2023 profite d’un moteur arrière plus musclé et d’une batterie de 18,1 kWh, et si les spécifications techniques n’ont pas encore été annoncées, on s’attend à plus de 300 chevaux et une autonomie en conduite électrique d’environ 60 km. Autre nouveauté pour 2023, le RX 500h F SPORT est un utilitaire plus performant avec un quatre cylindres turbo de 2,4 litres et deux moteurs électriques, pour une puissance combinée de 366 chevaux. Toutes ces variantes sont équipées de série d’un rouage intégral.

Lexus UX

Pour le millésime 2023, le Lexus UX 250 non hybride a été retiré de la gamme, laissant toute la place au UX 250h hybride. La motorisation de ce dernier consiste d’un quatre cylindres de 2,0 litres et de deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 181 chevaux. Dans les faits, le UX est muni d’un rouage intégral de série au Canada, possible en ajoutant un troisième moteur — un petit moteur — sur le train arrière. Le Lexus UX reçoit aussi le nouveau système multimédia Lexus Interface avec assistance vocale, services connectés et borne WiFi intégrée, assortis d’un écran tactile de 8,0 ou de 12,3 pouces, selon la déclinaison choisie. Justement, ces déclinaisons sont Premium, Édition spéciale Élégance, Luxe, F SPORT Design, F SPORT 1 et F SPORT 2. L’Édition spéciale Élégance est une nouveauté, arborant un habitacle brun roux, avec des surpiqûres grises sur le volant ainsi que des sièges en cuir mauves avec garnitures noires, ainsi que le choix entre deux teintes de carrosserie. Le F SPORT Design est également un ajout pour 2023, profitant d’une apparence plus sportive sans la suspension et l’habillage de l’habitacle des versions F SPORT 1 et F SPORT 2.

AUTRES MODÈLES

Lexus ES

Outre la version hybride, la berline ES est proposée en variante ES 250 à rouage intégral, en habillage Signature ou Premium, munie d’un quatre cylindres de 2,5 litres développant 203 chevaux. Les IS 350 Premium, IS 350 Ultra-luxe, ES 350 F SPORT Design (nouveau pour 2023) et ES 350 F SPORT 2 sont équipées d’un V6 atmosphérique de 3,5 litres développant 302 chevaux, assorti d’un rouage à traction. La nouvelle déclinaison ES 350 F SPORT Design arbore une apparence plus sportive sans la suspension variable adaptative et l’habillage intérieur de la version ES 350 F SPORT 2. La berline ES obtient aussi le nouveau système multimédia Lexus Interface avec assistance vocale, services connectés et borne WiFi intégrée.

Lexus GX

Le Lexus GX nous revient en 2023 avec peu de changements. Introduit l’an dernier, l’Édition Accents noirs à tirage limité est toujours offerte, et comprend désormais un système de caméras à vue périphérique. Une nouvelle teinte de carrosserie s’ajoute alors que deux disparaissent. Le Lexus GX 460 est disponible en déclinaisons base, Édition Accents noirs, Premium et Exécutif, toutes munies d’un système à quatre roues motrices ainsi que d’un V8 de 4,6 litres développant 301 chevaux et un couple de 329 livres-pied.

Lexus IS

Redessinée en 2021, la Lexus IS a introduit la variante IS 500 à moteur V8 en 2022, et la berline reçoit quelques changements pour 2023. D’abord, l’entrée de gamme consiste de la IS 300 F SPORT 1 à propulsion, équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 241 chevaux. Vient ensuite les IS 300 Premium, IS 300 Luxe et IS 300 Ultra-luxe, dotées d’un rouage intégral et d’un V6 de 3,5 litres développant 260 chevaux. Les IS 300 F SPORT 1 et IS 300 F SPORT 2 disposent de la même motorisation, mais arborent une apparence et un caractère plus sportifs. Les IS 350 F SPORT 2 et IS 350 F SPORT 3 disposent aussi d’un V6 de 3,5 litres, mais avec une puissance de 311 chevaux. La nouveauté en 2023, c’est l’ajout de la IS 350 F SPORT avec groupe Apparence spéciale, profitant d’une carrosserie bicolore, des cadres de glaces latérales noirs ainsi que des jantes en alliage Enkei de 19 pouces. Au sommet de la gamme se trouve la IS 500 F PERFORMANCE et son V8 de 5,0 litres développant 472 chevaux qui, cette année, reçoit également les jantes Enkei de 19 pouces.

Lexus LC

Le coupé Lexus LC est disponible en variantes LC 500 de base, Performance et Sur mesure, ce dernier permettant une plus grande personnalisation de la voiture, que ce soit de la couleur de carrosserie, de la finition intérieure, du toit en fibre de carbone ou en verre, et des jantes en alliage. Quant à la LC 500 décapotable, elle est disponible en variantes de base et Sur mesure. Sous le capot, on retrouve un V8 atmosphérique de 5,0 litres développant 471 chevaux, et cette année, on note une révision de la suspension pour un meilleur agrément de conduite.

Lexus LS

À l’instar de la version LS 500h hybride, la berline Lexus LS non hybride reçoit le nouveau système multimédia Lexus Interface, plus facile à utiliser que l’ancien système et son pavé tactile distrayant à manipuler en conduite. Sinon, pas de changements pour la LS 500, disponible en déclinaisons Signature, Luxe, Exécutif et F SPORT, toutes munies d’un V6 biturbo de 3,5 litres produisant 416 chevaux.

Lexus LX

Complètement redessiné en 2022, le Lexus LX est reconduit en 2023 sans changements. Le LX 600 dispose d’un V6 biturbo de 3,5 litres affichant une puissance de 409 chevaux, assorti d’une boîte automatique à 10 rapports et d’un rouage à quatre roues motrices pour s’aventurer hors des sentiers battus.

Lexus NX

Le multisegment compact Lexus NX est disponible avec des motorisations électrifiées, mais aussi en variantes NX 250 et NX 350 non hybrides. Le NX 250 dispose d’un quatre cylindres de 2,5 litres avec 203 chevaux, alors que le NX 350 obtient un quatre cylindres turbo de 2,4 litres, bon pour 275 étalons. Seul l’ensemble Signature est proposé pour le NX 250, alors que six ensembles sont offerts pour le NX 350, dont Luxe, Ultra-luxe, Exécutif, F SPORT 1, F SPORT 2 et F SPORT 3. Le NX étant complètement redessiné en 2022, il est reconduit en 2023 sans changements.

Lexus RC

Au Canada, le coupé compact Lexus RC est disponible en variante RC 300, équipée d’un V6 atmosphérique de 3,5 litres développant 260 chevaux, assorti d’un rouage intégral. Elle est offerte en ensembles Premium et F SPORT 2. On retrouve aussi la variante RC 350 munie de la même motorisation, mais qui développe plutôt 311 chevaux, disponible uniquement en livrée F SPORT 3. Le millésime 2023 apporte une planche de bord redessiné avec de nouveaux écrans tactiles, mais sans le nouveau système multimédia Lexus Interface qui fait son apparition à travers la gamme de modèles de la marque. Le RC 2023 profite aussi de la suite de sécurité LSS+ 2.5 plus sophistiquée, désormais de série dans toutes les déclinaisons. Au moment d’écrire ces lignes, l’édition 2023 du coupé RC F, avec son moteur V8 de 471 chevaux, n’a pas encore été confirmée pour le marché canadien.

Lexus RX

Si les trois nouvelles motorisations du Lexus RX redessiné retirent l’attention, il ne faut pas oublier le RX 350, le plus abordable de la gamme de l’utilitaire intermédiaire. Il dispose d’un quatre cylindres turbo de 2,4 litres et d’un rouage intégral, affichant une puissance de 275 chevaux. Le RX a été entièrement repensé pour le millésime 2023, arborant un design plus moderne, un habitacle plus chic et plus sophistiqué, un nouveau système multimédia plus convivial et bien plus. Les variantes RX 350 L et RX 450h L à empattement allongé ont été rayées de la gamme.

Lexus TX

Il n’a pas encore été annoncé, mais le Lexus TX devrait être révélé au cours du calendrier 2023 en tant que modèle 2024. Le TX sera un multisegment intermédiaire à trois rangées de sièges, pouvant transporter jusqu’à sept passagers, et remplacera directement le Lexus RXL qui a pris sa retraite. Il pourrait aussi indirectement remplacer le vieillissant VUS Lexus GX.