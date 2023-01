Véhicules Kia 2023 : aperçu et changements

Le très puissant et performant Kia EV6 GT est maintenant disponible.

Sportage et Niro redessinés ; Telluride, Soul et Seltos rafraîchis.

Dernière chance pour se procurer une Kia Stinger.

Kia fait flèche de tout bois en ce moment, avec de nouveaux véhicules électriques en chantier et une gamme actuelle complète de voitures et d’utilitaires. Cela comprend une variante hautes performances de son nouveau multisegment électrique qui a reçu une foule d’éloges jusqu’à maintenant, sans compter plusieurs modèles redessinés ou passablement mis à jour.

Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Kia en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Kia EV6

Introduit l’an dernier, le Kia EV6 a remporté plusieurs prix jusqu’à maintenant, et la nouvelle version GT arrive chez les concessionnaires pour le millésime 2023. L’EV6 GT est muni de deux moteurs électriques produisant un total de 576 chevaux et un couple de 546 livres-pied, permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en environ 3,5 secondes, selon le constructeur. Le reste de la gamme de l’EV6 est reconduit sans grands changements, avec les variantes à propulsion avec autonomie standard (168 chevaux), propulsion à autonomie prolongée (225 chevaux), rouage intégral et autonomie prolongée (320 chevaux) ainsi que les GT-Line Groupe 1 et GT-Line Groupe 2 dotées du rouage intégral.

Kia Niro EV

Le Kia Niro obtient une refonte en profondeur pour 2023, proposant une fois de plus trois motorisations électrifiées, dont le Kia Niro EV 100 % électrique. Son moteur produit toujours 201 chevaux, mais son couple a été réduit de 291 à 188 livres-pied afin de rendre la conduite raffinée tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. L’autonomie passe de 385 à 407 kilomètres. Trois déclinaisons sont offertes, Premium, Premium+ et Limited, avec des dimensions légèrement supérieures et un habitacle plus sophistiqué.

Kia Soul EV

Si le Kia Soul reçoit un rafraîchissement de mi-génération avec des parties avant et arrière révisées, de nouvelles teintes de carrosserie et de nouvelles roues en alliage, ce n’est pas le cas du Kia Soul EV qui ne profite d’aucun changement pour 2023. Il est toujours offert en déclinaison EX Premium avec 134 chevaux et une batterie de 39,2 kWh, bons pour une autonomie de 248 kilomètres, ainsi que la EX Limited avec 201 chevaux et une batterie de 64 kWh permettant une autonomie de 383 km.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Kia Niro HEV et PHEV

Redessiné, le Kia Niro hybride conserve toutefois la motorisation de la génération précédente, composée d’un quatre cylindres de 1,6 litre, d’un moteur électrique et d’une boîte automatique à six rapports, pour une puissance totale de 139 chevaux. Le constructeur avance toutefois que le moteur à essence profite d’une réduction de la friction interne, d’un meilleur refroidissement et d’une combustion plus efficace. La consommation mixte ville/route passe ainsi de 4,6 à 4,4 L/100 km. Quant au Niro hybride rechargeable, il profite d’un moteur électrique plus musclé pour une puissance combinée de 180 chevaux, alors que sa batterie voit sa capacité grimper de 8,9 à 11,1 kWh. Son autonomie en conduite 100 % électrique augmente de 42 à 55 km. Le Niro obtient une planche de bord plus moderne et un système multimédia au goût du jour, un volume de chargement légèrement en hausse et un design plus affûté.

Kia Sorento HEV et PHEV

Le multisegment intermédiaire Kia Sorento est disponible avec quatre motorisations distinctes, dont une version hybride composée d’un quatre cylindres turbo de 1,6 litre, d’un moteur électrique et d’une boîte automatique à six rapports, pour une puissance totale de 227 chevaux. Sa consommation mixte ville/route s’élève à 6,6 L/100 km. De plus, la motorisation hybride rechargeable mise sur le même moteur à combustion, mais avec un moteur électrique plus robuste pour une puissance totale de 261 chevaux. L’autonomie en conduite 100 % électrique est estimée à 51 kilomètres. Le constructeur n’a annoncé aucun changement pour 2023.

Kia Sportage HEV et PHEV

Entièrement redessiné, le Kia Sportage 2023 propose trois motorisations, dont le familier système hybride de 227 chevaux composé d’un quatre cylindres turbo de 1,6 litre et d’un moteur électrique. La consommation mixte ville/route se chiffre à 6,2 L/100 km. Quant à la motorisation rechargeable, il propose 261 chevaux et une autonomie en conduite 100 % électrique de 55 km. Plus gros qu’auparavant, le Sportage est plus spacieux, et plus moderne aussi avec un habitacle gagnant en sophistication.

AUTRES MODÈLES

Kia Carnival

La fourgonnette Kia Carnival n’obtient aucun changement pour 2023. Les déclinaisons LX, LX+, EX, EX+ et SX sont disponibles, toutes équipées d’un V6 de 3,5 litres développant 290 chevaux et d’un rouage à traction.

Kia Forte

La berline Kia Forte est disponible en versions LX, EX, EX+, EX Premium, GT-Line et GT. La version LX perd sa boîte manuelle cette année, laissant toute la place à la boîte automatique à variation continue. Un quatre cylindres de 2,0 litres avec 147 chevaux équipe toutes les versions sauf la GT, qui profite d’un bloc turbocompressé de 1,6 litre produisant 201 chevaux, assorti d’une manuelle à six rapports ou d’une automatique à sept rapports avec double embrayage. Quant à la Forte5 cinq portes à hayon, elle est toujours proposée en variantes EX avec le moteur de 147 chevaux ainsi que les GT et GT Limited avec le bloc turbo de 201 chevaux. Aucun changement n’a pas apporté à la voiture compacte.

Kia K5

La gamme Kia K5 consiste des variantes LX, EX et GT-Line équipées d’un quatre cylindres turbo de 1,6 litre, produisant 180 chevaux, ainsi que d’un rouage intégral. On retrouve aussi la K5 GT à traction munie d’un quatre cylindres turbo de 2,5 litres, bon pour 290 chevaux. Le seul changement cette année, c’est l’ajout de glaces acoustiques dans les portes avant.

Kia Rio

L’une des rares voitures sous-compactes encore disponibles sur le marché, la Kia Rio à cinq portes entame le millésime 2023 sans changements. La gamme est composée des LX+, LX Premium et EX Premium, toutes équipées d’un quatre cylindres de 1,6 litre produisant 120 chevaux. Seule la livrée de base peut être assortie d’une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à variation continue, alors que les deux autres obtiennent l’automatique de série.

Kia Seltos

Le Kia Seltos 2023 n’a reçu aucun changement par rapport à 2022, mais il cèdera bientôt sa place au Seltos 2024, qui profite d’un rafraîchissement de mi-parcours avec un design révisé, de nouvelles jantes en alliage, de nouvelles couleurs de carrosserie et une nouvelle livrée X-Line dotée d’une apparence assombrie. Les déclinaisons plus chères sont maintenant disponibles avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces pour le conducteur ainsi qu’un écran tactile multimédia de 10,25 pouces également. Comme avant, la motorisation de base consiste d’un quatre cylindres de 2,0 litres avec 146 chevaux, assorti d’un rouage à traction ou intégral. La version SX profite d’un bloc turbo de 1,6 litre proposant désormais 195 chevaux au lieu de 175, ainsi que d’une boîte automatique à huit rapports en replacement de l’ancienne boîte à sept rapports avec double embrayage.

Kia Soul

Le Kia Soul à essence obtient une cure de jeunesse, avec des parties avant et arrière retravaillées, de nouvelles teintes de carrosserie et de nouvelles roues. Entre-temps, l’habitacle du Soul obtient un système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces en option, alors que le freinage autonome d’urgence dispose maintenant d’une fonction d’évitement d’obstacles. Chaque déclinaison, soit LX, EX, EX+, EX Premium et GT-Line Limited, est équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres produisant 147 chevaux et d’un couple de 132 livres-pied, assorti d’un rouage à traction et d’une boîte automatique à variation continue.

Kia Sorento

Outre les motorisations hybrides et hybrides rechargeables, le Kia Sorento est également disponible avec un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres produisant 191 chevaux, ainsi qu’un quatre cylindres turbo de 2,5 litres générant 281 chevaux. La gamme comprend les livrées LX+, LX Premium, X-Line, EX, EX+ et SX. Pas de changements pour le millésime 2023.

Kia Sportage

Comme mentionné plus tôt, le Kia Sportage est redessiné pour 2023, avec une nouvelle carrosserie aux dimensions plus généreuses, un habitacle renouvelé et de nouvelles technologies embarquées, telles que des écrans de 10,25 pouces pour l’instrumentation du conducteur et le système multimédia. Disponible depuis le printemps de 2022, la nouvelle génération du Sportage est équipée d’un quatre cylindres de 2,5 litres produisant 187 chevaux, ou bien les motorisations hybrides. On a droit aux déclinaisons LX, X-Line, EX, EX Premium et X-Line Limited.

Kia Stinger

Au Canada, la Kia Stinger est disponible en variantes GT Limited et GT Elite, cette dernière proposant aussi l’option d’un habitacle garni de suède. Sous le capot, on obtient un V6 biturbo de 3,3 litres produisant 368 chevaux et un couple de 376 livres-pied, assorti d’un rouage intégral et d’une boîte automatique à huit rapports. La Stinger sera abandonnée après le millésime 2023, et pour souligner son départ, la variante Tribute Edition a été annoncée, avec une production de seulement 1 000 exemplaires prévue pour le marché mondial. Cette livrée proposera une peinture Ascot Green ou la nouvelle teinte exclusive Moonscape au fini gris mât, des étriers de freins Brembo peints en noir, des coques de rétroviseurs et des jantes en alliage de 19 pouces en noir reluisant, un habitacle en cuir brun terracotta ainsi qu’une plaque numérotée sur la planche de bord.

Kia Telluride

Le grand utilitaire Kia Telluride profite d’un rafraîchissement de mi-génération cette année. On note des révisions esthétiques, de nouvelles déclinaisons X-Line et X-Pro, un habitacle révisé, de nouvelles technologies et des dispositifs de sécurité avancés améliorés. La gamme consiste des EX, SX, SX Limited, X-Line et X-Pro, tous équipés d’un V6 de 3,8 litres produisant 291 chevaux et d’un couple de 262 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à huit rapports et d’un rouage intégral. La version X-Line profite d’une capacité de remorquage de 2 495 (5 500 livres), en hausse par rapport aux 2 268 kg (5 000 livres) pour les autres livrées.