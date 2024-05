Véhicules hybrides et hybrides rechargeables: 5 différences à savoir

Vous êtes actuellement dans le processus de magasinage d’un nouveau véhicule et vous désirez que celui-ci soit électrifié? Vous hésitez entre un véhicule hybride traditionnel et un hybride rechargeable? Voici 5 différences majeures entre un véhicule hybride traditionnel et un hybride rechargeable.

Les véhicules hybrides rechargeables peuvent rouler en mode 100 % électrique

Dans l’utilisation quotidienne d’un véhicule, on observe une grande différence entre un véhicule hybride et hybride rechargeable. En effet, la capacité de la batterie est bien plus élevée dans le cas d’un hybride rechargeable, ce qui permet notamment de rouler en mode 100 % électrique. À titre d’exemple, la Toyota Prius, qui est une voiture hybride traditionnelle, est dotée d’une batterie de 0,9 kWh. L’assistance électrique est surtout utilisée lors du départ après un arrêt. De son côté, la Toyota Prius Prime est munie d’une batterie de 13,6 kWh. Grâce à cette technologie, elle peut parcourir jusqu’à 72 kilomètres avec une seule charge.

Les véhicules hybrides ne nécessitent pas d’être rechargés

D’ailleurs, parlant de la recharge. Votre habitation ne vous permet pas la recharge d’un véhicule et vous n’avez pas envie de composer avec le réseau de bornes publiques? Pas de problème. Les véhicules hybrides traditionnels n’ont pas besoin d’être branchés. Quant aux véhicules qui font appel à la technologie hybride rechargeable, ils n’ont pas besoin d’être branchés pour être fonctionnels comme c’est le cas pour un véhicule 100 % électrique. Cela étant dit, si vous désirez optimiser l’utilisation d’un véhicule hybride rechargeable, il est souhaitable que vous ayez la possibilité de le brancher de manière occasionnelle, que ce soit à votre domicile ou à votre lieu de travail.

La consommation d’essence des véhicules hybrides rechargeables peut être moins élevée

Si on optimise l’utilisation électrique d’un véhicule hybride rechargeable, on peut obtenir une cote de consommation moyenne de carburant qui sera largement inférieure à celle d’un modèle équivalent muni de la technologie hybride. En revanche, si on ne branche pas de manière régulière un véhicule hybride rechargeable, le gain d’efficacité sera à peu près nul.

À titre d’exemple, comparons les Toyota RAV4 hybride et RAV4 Prime. D’après les données fournies par Ressources naturelles Canada, la consommation en conduite combinée d’un RAV4 hybride est de 6,0 L/100 kilomètres. La cote est précisément de 6,0 L/100 kilomètres pour le RAV4 Prime. En revanche, en optimisant la conduite électrique du modèle hybride rechargeable, la cote pourrait même être réduite de moitié.

Les véhicules hybrides sont généralement moins chers à l’achat

Lorsqu’on magasine un véhicule neuf, l’aspect financier ne peut être écarté. Avant toute chose, il faut savoir que de manière générale, les véhicules hybrides affichent un PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) inféreur à celui d’un modèle équivalent doté de la technologie hybride rechargeable. Par exemple, le Ford Escape hybride ST-Line affiche un prix de base de 43 044 $. Quant au Ford Escape hybride rechargeable, son prix est de 46 194 $.

Le constat est le même chez Toyota avec la Prius. La Prius Prime est offerte à partir de 42 431,50 $ alors que la Prius affiche un prix de 40 531,50 $.

Les véhicules hybrides rechargeables sont éligibles à des crédits gouvernementaux

Toujours dans l’étude financière de l’achat d’un véhicule neuf, il faut savoir que certains véhicules hybrides rechargeables sont éligibles à des crédits gouvernementaux. Toutefois, aucune subvention n’est octroyée pour les véhicules hybrides traditionnels. Au passage, mentionnons que le Mitsubishi Outlander PHEV 2024 a droit à une subvention de 5000 $ de la part du gouvernement provincial dans le cadre du programme Roulez vert et à 5000 $ supplémentaires de la part du gouvernement fédéral grâce au Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission. Quant au Mazda CX-90, il se qualifie pour le crédit provincial de 5000 $ et seulement pour un crédit fédéral de 2500 $.