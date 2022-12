Véhicules Honda 2023 : aperçu et changements

La Honda Civic Type R et la berline Accord ont été redessinées.

La gamme d’utilitaires renouvelée avec les nouveaux HR-V, CR-V et Pilot.

Pas de changements pour le Honda Passport et le Ridgeline.

Honda a sérieusement rafraîchi sa gamme de véhicules pour le millésime 2023, avec trois nouveaux multisegments, une nouvelle berline intermédiaire et une nouvelle très performante sportive à hayon.

Entre-temps, le constructeur a été occupé à peaufiner son tout premier utilitaire 100 % électrique, dont la mise en marché est prévue pour l’année-modèle 2024, conçu en partenariat avec General Motors. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Honda pour le millésime 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Honda ne commercialise aucun véhicule 100 % électrique chez nous en ce moment, mais cela changera l’an prochain avec l’introduction du Honda Prologue. Ce multisegment emprunte l’architecture de batteries et de moteurs Ultium de GM, et une bonne partie des composants de l’habitacle aussi. Suite à ce premier modèle 100 % électrique, Honda planchera lui-même sur ses futurs modèles, mais a aussi annoncé un second partenariat avec General Motors pour concevoir des petites voitures électriques abordables dès 2027.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Honda Accord

La berline Honda Accord a été redessinée, entamant la première année de sa 11e génération. Le constructeur s’attend à vendre beaucoup d’unités équipées du sa nouvelle motorisation hybride, composée d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson et de deux moteurs électriques, pour une puissance totale de 204 chevaux et un couple de 247 livres-pied. La déclinaison EX de base mise sur un moteur à essence, mais les Sport et Touring sont munies de la motorisation hybride.

Honda CR-V

Pour la première fois, on aura droit à un Honda CR-V hybride au Canada, bien qu’il ne soit offert qu’en déclinaison Touring au sommet de la gamme. Celle-ci comprend un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson et deux moteurs électriques pour produire 204 chevaux et un couple de 247 livres-pied, assorti d’un rouage intégral revu et corrigé. De plus, la version Touring de cette nouvelle génération du CR-V dispose de roues en alliage de 19 pouces, d’une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, un système de navigation.

AUTRES MODÈLES

Honda Accord

Outre les versions hybrides de la Honda Accord, la berline redessinée est proposée en version EX, équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, révisé par rapport à l’an dernier, produisant 192 chevaux et un couple de 192 livres-pied. La carrosserie de la berline est entièrement nouvelle, plus longue et dotée de voies avant et arrière légèrement élargies. De série, on a droit à une instrumentation numérique de 10,2 pouces pour le conducteur, un système multimédia avec écran tactile de sept ou de 12,3 pouces et l’intégration des fonctionnalités Google, des mises à jour infonuagiques, et plus. On couronne le tout avec de nouvelles teintes de carrosserie et de roues en alliage.

Honda Civic

La grande nouvelle pour la gamme Honda Civic, c’est le retour de la version très performante Civic Type R. Cette sportive à hayon dispose d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, ses 315 chevaux et son couple de 310 livres acheminés aux roues avant par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports. Autrement, la berline Civic ne reçoit aucun changement majeur, et la Civic à hayon perd l’option de la boîte manuelle dans la déclinaison Sport, mais la conserve dans ses versions LX et Sport Touring. La berline Civic Si est inchangée pour 2023.

Honda CR-V

Redessiné, le Honda CR-V entame sa sixième génération avec un design d’allure plus robuste, disponible en déclinaisons LX, Sport et EX-L équipées du quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre. Révisé, ce dernier développe 190 chevaux et un couple de 179 livres-pied. La version Touring, la plus luxueuse, profite de la motorisation hybride mentionnée plus haut. Dans l’habitacle, le nouveau CR-V dispose d’un système multimédia avec un écran tactile de sept ou de neuf pouces, la recharge de téléphones par induction, une chaîne Bose à 12 haut-parleurs et un système de navigation. Le constructeur avance aussi des améliorations à la dynamique du véhicule et à la liste de dispositifs de sécurité avancés.

Honda HR-V

Le Honda HR-V s’est payé une refonte en profondeur pour le millésime 2023, et a été mis en vente au cours de l’été 2022. Plus long et plus large que la génération sortante, le HR-V profite aussi d’un empattement légèrement plus long, d’une suspension retravaillée et d’un système de retenue en pente, procurant une conduite pour raffinée et plus sûre. Une instrumentation numérique de sept pouces pour le conducteur figure de série, alors que les déclinaisons plus cossues obtiennent un écran multimédia tactile de neuf pouces. Sous le capot de chaque HR-V se trouve un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, développant 158 chevaux et un couple de 138 livres-pied — en hausse par rapport aux 141 chevaux et 127 livres-pied de la génération sortante. Le nouveau Honda HR-V est offert en livrées LX, Sport et EX-L.

Honda Odyssey

La Honda Odyssey 2023 est arrivée chez les concessionnaires au printemps de 2022. Une nouvelle version Black Edition a été ajoutée au sommet de la gamme, arborant des feux arrière noircis, des jantes en alliage noires de 19 pouces ainsi que calandre, coques de rétroviseurs, encadrements d’antibrouillards et blocs optiques dotés d’une finition noir reluisant. Dans l’habitacle, on retrouve une sellerie en cuir noir avec surpiqûres rouges, un pavillon de toit noir et un éclairage d’ambiance rouge. La gamme consiste des versions EX, EX-L, Touring et Black Edition, et sont toutes équipées d’un V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux et un couple de 262 livres-pied, le tout acheminé aux roues avant par une boîte automatique à neuf rapports.

Honda Passport

Après avoir reçu un rafraîchissement l’an dernier, ainsi qu’une nouvelle déclinaison TrailSport d’allure plus robuste, le Honda Passport est reconduit en 2023 sans grands changements. La version TrailSport cible les acheteurs plus aventuriers, offrant une voie élargie de 10 mm, des jantes en alliage de 18 pouces exclusives, une finition unique de la calandre et du pare-chocs avant ainsi que des surpiqûres orange dans l’habitacle, des zones d’essuie-glaces chauffants et des rétroviseurs repliables à commande électrique. Chaque Passport est muni d’un V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux et un couple de 262 livres-pied, d’une boîte automatique à neuf rapports et d’un rouage intégral.

Honda Pilot

Le Honda Pilot est tout nouveau pour 2023. Cette quatrième génération du multisegment intermédiaire à trois rangées profite d’un design plus affranchi et des dimensions intérieures en légère hausse, alors que des aménagements à sept ou à huit passagers sont toujours offerts. Les déclinaisons Sport, EX-L, TrailSport, Touring et Black Edition sont offertes, toutes équipées d’un nouveau V6 de 3,5 litres avec 285 chevaux et un couple de 262 livres-pied — soit cinq chevaux de plus qu’avant. Le rouage intégral figure de série à travers la gamme. Dans l’habitacle, le nouveau Pilot dispose d’un système multimédia avec écran tactile de sept ou de neuf pouces, alors qu’une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, un affichage tête haute en couleur, un système de navigation, une recharge de téléphones par induction, une instrumentation numérique de 10,2 pouces pour le conducteur et un système de caméras à 360 degrés sont tous livrables. Enfin, un ensemble HPD est maintenant disponible, ajoutant des roues noires de 20 pouces, des extensions d’arches de roues, des plaques de protection de sous-carrosserie et des décalques HPD au Pilot.

Honda Ridgeline

La camionnette intermédiaire Honda Ridgeline revient sans changements significatifs pour 2023. Elle est disponible en versions Sport, EX-L, Touring et Black Edition chez nous, toutes équipées d’un V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux et un couple de 262 livres-pied, d’une boîte automatique à neuf rapports et d’un rouage intégral.