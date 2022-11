Véhicules GMC 2023 : aperçu et changements

Un tout nouveau GMC Canyon 2023 s’amène, ainsi que le Sierra AT4X édition AEV.

La marque GMC travaille fort à introduire de plus en plus de variantes haut de gamme de ses camionnettes, VUS et multisegments, cherchant à plaire à une clientèle mieux nantie et augmenter sa profitabilité. En même temps, elle s’est avérée la première des quatre marques principales de GM à introduire un véhicule électrique de nouvelle génération sur le marché. Et tout un, puisque l’on parle d’une super-camionnette ultra-puissante.

De plus, au moins une autre camionnette électrique est en route, et son portfolio d’utilitaires reçoit une foule de changements mineurs. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque GMC en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

GMC Hummer EV camionnette

La camionnette GMC Hummer EV arrive enfin au Canada, initialement en variantes EV3X et Edition 1. Elles sont équipées de trois moteurs électriques pour une puissance de 1 000 chevaux et un couple aux roues de 11 500 livres-pied (ou environ 1 200 livres-pied). Les versions EV2 et EV2X suivront plus tard avec un ensemble de deux moteurs pour une puissance de 625 chevaux et une plus petite batterie. Quant au VUS Hummer EV, il arrivera en 2023 comme modèle 2024.

GMC Sierra EV

La camionnette GMC Sierra EV a été dévoilée en octobre 2022, et sera en vente tôt en 2024 en tant que modèle 2024, initialement disponible en variante Denali Edition 1 avec une puissance totale de 754 chevaux et un couple de 785 livres-pied. Il sera assemblé aux côtés du Chevrolet Silverado EV et du Hummer EV à l’usine Factory Zero de GM au Michigan.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

La marque GMC ne propose actuellement aucun modèle muni d’une motorisation hybride, GM préférant concentrer ses investissements de recherche et de développement dans les architectures 100 % électriques.

En fait, le dernier GMC à moteur hybride fût le Yukon, disponible de 2008 à 2013. Il jumelait un moteur V8 de 6,0 litres à deux moteurs électriques, produisant 332 chevaux et permettant d’abaisser la consommation de 13,9 à 11,0 L/100 km par rapport au V8 de 5,3 litres de base.

AUTRES MODÈLES

GMC Acadia

Une refonte exhaustive est prévue pour bientôt, alors le GMC Acadia ne reçoit que des changements mineurs pour 2023, dont une révision des couleurs de carrosserie. Le multisegment intermédiaire propose un choix de deux moteurs, incluant un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied, ainsi que d’un V6 de 3,6 litres avec 310 chevaux et un couple de 271 livres-pied. Le rouage intégral figure de série au Canada. On peut s’attendre à un Acadia plus gros pour le millésime 2024.

GMC Canyon

Une nouvelle génération du GMC Canyon fait son apparition pour 2023, disponible en déclinaisons Elevation, AT4, nouveau AT4X et Denali. L’AT4X reprend les caractéristiques de l’AT4, mais ajoute plus d’équipement pour la conduite hors route, alors que l’ensemble Edition 1 à tirage limité est offert pour les premiers clients réservant la camionnette intermédiaire. Les quatre cylindres de 2,5 litres, V6 de 3,6 litres et quatre cylindres turbodiesel de 2,8 litres ont mordu la poussière, remplacés par un quatre cylindres turbo de 2,7 litres produisant 310 chevaux et un couple de 430 livres-pied, jumelé à une nouvelle boîte automatique à huit rapports. Le Canyon 2023 est construit sur une plate-forme lourdement modifiée, permettant un empattement légèrement plus long. La camionnette obtient aussi une plus longue liste d’équipement ainsi qu’un système multimédia beaucoup plus moderne. La production du nouveau Canyon s’amorce en janvier 2023.

GMC Savana

Le très vieux GMC Savana abandonne son quatre cylindres turbodiesel de 2,8 litres, et c’est le seul changement d’importance pour 2023. Le fourgon commercial est toujours disponible avec un V6 de 4,3 litres (276 chevaux) et un V8 de 6,6 litres (401 chevaux), ainsi qu’en configurations utilitaire, tourisme et tronquée.

GMC Sierra 1500

Le modèle le plus populaire de la marque, c’est évidemment le GMC Sierra 1500. Un nouveau six cylindres en ligne turbodiesel de 3,0 litres est introduit, portant le code LZ0, qui replace le six cylindres de 3,0 litres LM2. La nouvelle génération du moteur produit 305 chevaux et un couple de 495 livres-pied, en hausse par rapport au LM2, alors que les cotes de consommation et de remorquage demeurent largement inchangées. Le GMC Sierra 1500 2023 gagne une nouvelle variante AT4X édition AEV, encore plus habile hors route avec des plaques de protection supplémentaires, un pare-chocs avant plus robuste et une finition unique. Plus tard en 2023, la version AT4X adoptera quelques composants de l’AT4X édition AEV. Le nouveau millésime apporte aussi des remplacements de couleurs de carrosserie. Outre le moteur diesel, le Sierra 1500 peut être équipé d’un quatre cylindres turbo de 2,7 litres (310 chevaux), d’un V8 de 5,3 litres (355 chevaux) ou d’un V8 de 6,2 litres (420 chevaux). Le Sierra 1500 Limited a été abandonné.

GMC Sierra HD

Le GMC Sierra HD obtient le remplacement d’une couleur de carrosserie, et c’est tout pour 2023. Les Sierra 2500 HD et 3500 HD sont disponibles en configurations à cabine simple, cabine double et cabine multiplace, et sous le capot, on retrouve un V8 de 6,6 litres avec 401 chevaux et un couple de 464 livres-pied ou un V8 turbodiesel de 6,6 litres avec 445 chevaux et 910 livres-pied. Le Sierra HD 2024 a récemment été dévoilé, profitant d’un rafraîchissement de mi-génération, de l’introduction de déclinaisons AT4X et Denali Ultimate, d’un habitacle revisé, de capacités de remorquage en hausse et de révisions au moteur turbodiesel, produisant désormais 470 chevaux et 975 livres-pied.

GMC Terrain

Le GMC Terrain 2023 obtient une nouvelle mouture de son quatre cylindres turbcompressé de 1,5 litre, après que le multisegment compact ait reçu un rafraîchissement de mi-génération l’an dernier. Le Terrain profite d’un gain de cinq chevaux par rapport au bloc turbo de 1,5 litre sortant, mais les cotes de consommation demeurent pratiquement inchangées. Le Terrain dispose d’un nouveau système de freinage à assistance électrique et des remplacements de couleurs de carrosserie.

GMC Yukon

Le GMC Yukon à empattement régulier, ainsi que le Yukon XL allongé, sont disponibles avec l’une de trois motorisations, y compris un V8 de 5,3 litres (355 chevaux), un V8 de 6,2 litres (420 chevaux) et un six cylindres en ligne turbodiesel de 3,0 litres (277 chevaux, 460 livres-pied). Le millésime 2023 apporte une révision des teintes de carrosserie et des jantes en alliage, alors que l’ensemble Denali Ultimate devient une déclinaison à part entière. Le système de conduite semi-autonome Super Cruise de GM est maintenant livrable.