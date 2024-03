Véhicules électriques : la valeur de certains modèles usagés en chute libre

La décroissance globale a atteint 3,6 % l’an dernier aux États-Unis.

Pendant ce temps, les VÉ ont perdu 31,8 %.

Une étude menée par le site web iseecars.com révèle des tendances inquiétantes dans le camp électrique usagé. En effet, l’entreprise a analysé plus de 1,8 million d’annonces dans ses pages de véhicules d’occasion à vendre, et ce, du mois de février 2023 à février 2024. ISC a surtout remarqué que le prix des véhicules en vente avait perdu quelques plumes depuis un an.

En prenant soin d’exclure les véhicules lourds, les véhicules à faible déploiement, les véhicules qui ne sont plus disponibles en 2024 et quelques autres raretés, l’entreprise a déterminé que le prix moyen de vente avait chuté de 3,6 % en un an aux États-Unis. Pendant ce temps, le prix moyen d’un véhicule électrique usagé a connu une décroissance beaucoup plus grande de 31,8 % entre le mois de février 2023 et celui de 2024.selon les statisticiens de iseecars.com.

Et cet écart moyen a même gonflé à 39,1 % en septembre 2023, par rapport au prix moyen un an plus tôt. La dernière fois que le prix n’a pas diminué au-dessus du cap des 20 %, c’est en mars 2023, alors que la diminution enregistrée étant de 16,8 %.

Toujours selon ISC, les diminutions de prix répétitives du constructeur Tesla seraient l’un des facteurs qui expliquent cette baisse de valeur des véhicules électriques. En fait, la publication a même ajouté : « Les Tesla d’occasion ont perdu plus de valeur que toute autre marque, et avec une baisse de 28,9 %, elles ont perdu plus de deux fois plus de valeur qu’Alfa Romeo, qui arrive en deuxième position « , a déclaré M. Karl Brauer, directeur analyste. « La volonté d’Elon de maintenir les ventes de nouvelles Tesla par des baisses de prix a eu un impact très destructeur sur les valeurs résiduelles de la marque. »

Le site web a aussi publié les taux de dépréciation pour les véhicules hybrides et les véhicules à essence. Pour les hybrides, la valeur a dégringolé de 6,5 % au cours de la dernière année, tandis que les véhicules thermiques ont régressé de 3,1 %, un chiffre très proche de la moyenne globale.

Même si Tesla compte trois modèles au sein des 10 véhicules qui ont connu la plus grande baisse de prix – le Model X au cinquième rang (-24,6 %), la Model 3 au sixième rang (-24,1%) et la Model S au septième rang (-20,5 %), ce sont plutôt des VÉ grand public qui ont chuté dramatiquement dans la dernière année.

Au quatrième rang, le Hyundai Kona EV a enregistré une diminution de 24,7 %. Son collègue coréen, le Kia Niro EV, a quant à lui perdu 27,1%, lui qui termine sur la troisième marche du podium. Au deuxième rang, la Nissan Leaf a perdu 29,1 %, tandis que la Chevrolet Bolt EV a enregistré une baisse de valeur de 30,4 %.

On peut également ajouter à cette étude un facteur qui n’est pas mentionné, mais qui résonne de plus en plus fort dans l’industrie. La popularité grandissante des véhicules hybrides des derniers mois a certainement fait reculer quelques consommateurs qui, il n’y a pas si longtemps, lorgnaient du côté de l’option électrique. Bref, on n’a pas fini d’entendre parler de ces véhicules électriques qui soulève les opinions et les passions.